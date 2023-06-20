قرارات إزالة «حبر على ورق» بغرب المنصورة

أصدر حى غرب المنصورة – محافظة الدقهلية قرارات إزالة رقم 189 و190 لسنة 2006 للتعدى على المسقط السماوى أعلى مسجد الرحمة بالعقار 31 شارع محمود حسانين من عبد السلام عارف بالمنصورة وضم هذا المسقط إلى شقتين مجاورتين للمسقط السماوى للمسجد، ضاربين بكافة القوانين عرض الحائط.

وبتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٣ حضرت لجنة مشكلة من حى غرب المنصورة وشرطة قسم أول لتنفيذ قرار الإزالة رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٠٦ وقرار الإزالة رقم ١٩٠ لسنه٢٠٠٦ ولم يتم التنفيذ وتركوه بمنتهى الإهمال وقاموا بإزالة نصف المساحة من الخرسانة فقط بدون حديد التسليح ليسمح لهم بالتعدى مرة أخرى فى شقة كل منهما.

نستغيث باللواء محمود توفيق وزير الداخلية التحقيق فى الأمر وإعادة تنفيذ قرار الإزالة كاملا ورد الشىء لأصلة لإعطاء كل ذى حقا حقه.

أحد السكان

رجب السيد إبراهيم عيد

م: ٠١٠٠٣٤٤٨٦٠٥