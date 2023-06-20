اليوم.. ورشة العمل الإقليمية لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشة العمل الإقليمية للجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية اليوم الثلاثاء وتستمر بعد غداً الأربعاء ٢١ يونيو 2023 بمقر الأمانة بالقاهرة.

وأوضحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن بعض الدول في المنطقة العربية تتعرض لتحديات وأزمات وأوضاع غير مستقرة أدت إلى مجموعة متداخلة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ألقت بظلالها على أمن وسلامة النساء والفتيات في مناطق النزاع.

وأوضحت الأمانة العامة فى بيان لها اليوم ، أنه في ظل تلك التحديات ، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، إدارة المرأة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ورشة العمل الإقليمية للجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية، وذلك خلال الفترة من 20 الى 21 يونيو 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .

سيشارك في ورشة العمل الإقليمية أعضاء اللجنة المرشحين من قبل الدول الأعضاء، والخبراء المعنيين، وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني، والجهات المعنية ذات الصلة.

صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بأن ورشة العمل الإقليمية تأتي تنفيذاً للقرار رقم أق 13 د . ع .42) 2023/2/7] الصادر عن لجنة المرأة العربية في دورتها الـ (42) والذي نص على الترحيب بالاطار الاستراتيجي للجنة الطوارئ لحماية النساء في النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية حيث تم إصداره بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ونص القرار أيضا بتكليف الأمانة العامة بعقد ورشة عمل تدريبية لبناء قدرات أعضاء لجنة الطوارئ وتُعد ورشة العمل أولى الخطوات نحو تفعيل مهام لجنة الطوارئ والتي تعكس حرص الأمانة العامة بالجامعة الدول العربية على المضي قدما في تنفيذ قرار 1325 للمرأة والأمن والسلام.

تهدف ورشة العمل الإقليمية إلى استعراض افضل الممارسات والجهود الوطنية والاستراتيجيات الحالية بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات أثناء النزاعات، بالإضافة إلى تبادل وعرض الخبرات الإقليمية والدولية وأفضل الممارسات لحماية النساء أثناء النزاعات. وتوفير منصة للعصف الذهني لوضع التوصيات وتسليط الضوء على أهم التدخلات الاستراتيجية لتفعيل عمل اللجنة.

ويخصص اليوم الأول لعرض تجارب وخبرات المنظمات الإقليمية والدولية لأفضل الممارسات لحماية النساء أثناء النزاعات إلي جانب استعراض الجهود والاستراتيجيات الوطنية للدول العربية الحالية بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات أثناء النزاعات. ويخصص اليوم الثاني إلى عرض تجارب منظمات المجتمع المدني لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بالإضافة إلي، تقسيم المشاركين إلى مجموعات للعصف الذهني لوضع التوصيات وتسليط الضوء على أهم التدخلات الاستراتيجية لتفعيل عمل اللجنة.

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