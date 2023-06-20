رئيس بلدية المحلة يكشف ملامح خطه الإدارة في الموسم الجديد

أوضح مصطفى الشامى رئيس نادى بلدية المحلة ، خطة إدارة النادي إستعدادًا للموسم الجديد بالدوري الممتاز.



أكد مصطفي الشامي في تصريحات إذاعية،ان الإدارة سوف تقوم بالاحتفاظ بالفريق 80% من قوام الفريق. .

ذكر مصطفى الشامى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب الشمس الذى يقدمه مجدى عبد الغنى قائلا " سوف نعتمد على المواهب و بيعها للاستفادة المادية منهم و هذا الأمر حدث هذا الموسم حيث تم بيع لاعبين لفريق طلائع الجيش يناير الماضى و هذة سياسة النادى " .

أشار:" مصطفى الشامى آن هناك 2 لاعبين معارين من فريق الاتحاد السكندرى و سوف نعمل على التعاقد نهائيا خلال الفترة المقبلة و من فريق فيوتشر و نبروه على دعمهم بلاعبين .

اتم حديثة :" رئيس نادى بلدية المحلة أن متوسط أعمار لاعبى فريق بلدية المحلة 22 عام و أحمد عبدالرؤوف المدير الفنى من أفضل المدربين الصاعدين حيث يعمل بشكل جيد للنجاح و هذا سر الصعود ".

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، أنه فخور بالعمل مع مصطفى الشامي رئيس النادي وفخور بالتأهل إلى الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالرؤوف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "فخور بالعمل مع مصطفى الشامي فهو شاب لديه طموح كبير وأنا أيضا لدي طموح"

وتابع: "5 لاعبين هم فقط من استمروا مع الفريق منذ الموسم الماضي، قمنا ببناء فريق جديد، وكانت مهمة صعبة جدًا وهذا لن يتحقق لولا وجود إدارة محترمة".

عبدالرؤوف يكشف موقفه من الاستمرار مع بلدية المحلة

قال أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، إنه كان محظوظ وموفق بشكل كبير خلال مشواره مع نادي بلدية المحلة.

وأكد أحمد عبدالرؤوف في مداخلة تليفونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جاهز بخطة الدوري الممتاز وأتمنى يتم الاتفاق عليها للظهور بالشكل المحبب لي".

وأضاف: "ظهوري الأول في الدوري الممتاز حاجة تهمني بشكل كبير وأتمنى الاتفاق مع الإدارة على خطتي للمنافسة في الممتاز".

بلدية المحلة إلى الدوري المصري الممتاز

وحجز فريق بلدية المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف وحسام أسامه المدرب العام وبرئاسة مصطفي الشامي بطاقة التاهل للدوري الممتاز رسميًا بعد الفوز الكبير الذي حققه البلدية على دكرنس.

وفاز المحلة على دكرنس برباعية نظيفه في المباراة التي جرت على ملعب دكرنس في الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني وبهذا الفوز رفع البلدية رصيده من النقاط الي 58 نقطة منفردا بالصدارة.

وأنهى فريق بلدية المحلة منافسات دوري القسم الثاني متربعًا على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق طنطا الوصيف برصيد 57 نقطة.