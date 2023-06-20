مشروعات كبرى تؤسس قاعدة انطلاق للأمن الغذائي بمصر

أكد أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية تؤسس مشروعات كبرى قاعدة انطلاق للأمن الغذائي لمصر خلال العشرة سنوات الماضية، قائلًا: إن مصر أصبحت مركزًا لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها، عن طريق مشروع الصوامع العملاقة التي بدأته منذ عام 2014، لتتجاوز الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.5 ملايين طن، ونستهدف الوصول إلى 5.5 ملايين طن.

صوامع القمح في مصر

وأشار أشرف كمال، إلى افتتاح أول مخزن للسلع المجمعة وسلع كاملة الصنع في السويس عبر إنشاء محور التوسع الرأسي، ومشروعات التوسع الأفقي في الدلتا الجديدة بنحو 2.2 مليون فدان، فضلا عن مشروع مستقبل مصر1.1 مليون فدان، توشكى الخير500 ألف فدان، مشروع المليون ونصف فدان داخل وسط وشمال سيناء، وشرق العوينات.

وأوضح أن المشروعات الأخيرة أضافت مئات الآلاف من الأفدان، وساهمت في استنباط أنواع جديدة قليلة الاستهلاك للموارد المائية عالية الإنتاج، ومتحملة للتغيرات المناخية الحادة.

مزارعوا الشرقية يوردون ٦٠٨ ألف طن قمح للصوامع والشون

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، عملها في إستقبال القمح من الموردين والمزارعين بمختلف مراكز المحافظة، والبالغ عددها ٥٥ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، معدة ومجهزة لإستقبال المحصول الإستراتيجي الأول في مصر.

وبلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة للصوامع والشون ٦٠٨ ألفا و ٨١٢ طن و ٤٤٣ كيلو قمح، وانتهى موسم الحصاد للمساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة وقدرها ٤٢٣ ألفا و ٢٢٢ فدان .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده ، مؤكداً على ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة، للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة .

ثمن محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين، في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

وجه المحافظ الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام ، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة ، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج هذا الصباح، المذاع عبر إكسترا نيوز.

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