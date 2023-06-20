رغم صدور حكم لصالحى فى القضية رقم 3701 لسنه 2022 جنح مركز شرطة أبوالنمرس والمقيد تحت رقم حصر حبس ابوالنمرس برقم 3258 لسنة 2022 بالحبس شهرين وكفالة مائتى جنيه لصالحى ضد المدعو/ محمد محمد صادق – والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الأحكام، ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث أبوالنمرس لتنفيذ الحكم إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أى إجراء بشأن إلقاء القبض على المتهم، وأخشى من ضياع حقى، وصرت للأسف الشديد فى حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم، وقبل أن يضيع حقى أناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إصدار تعليماته إلى مركز شرطة ابوالنمرس وإدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم حتى أشعر بالأمن والأمان.

حمزاوى مرزوق

أبوالنمرس الجيزة