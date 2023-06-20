دياب عن زوجته: احنا دويتو متخلف وبخاف عليها وأنا نايم

دائمًا يخطف الثنائي الفنان دياب وزوجته هاجر الإبياري الأنظار، فيحرصان على نشر بعض الطرائف في حياتهما عبر حسابهما الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث تتميز علاقتهما بالكوميديا في أغلب الأوقات.

الفنان دياب وزوجته هاجر الإبياري

وعندما حل دياب ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة"، والذي تقدمه النجمة الكبيرة إسعاد يونس، كشف عن مدى حبه لها وأنه لا يطيق تركها تنام وهي "زعلانة" منه.



دياب يشيد بدور زوجته في حياته الزوجية والمهنيه

وأشاد دياب بدور زوجته هاجر في حياته وأنها تساعده في تعلم التمثيل، قائلًا: "أنا اتعلمت من مراتي كتير، مبدئيًا هي بتعرف تعلم التمثيل كويس جدًا، وساعدتني كتير في بداياتي، لأني عرفتها في فترة مسلسل الأب الروحي، وكانت هي تخبرني ماذا أقول وتساعدني".

وأضاف دياب: "بعد كدا كانت دائمًا تقول أني متعلم جيد ولا أُكرر أخطائي، وهي تُشيد بذلك دائمًا"، مشيرًا إلى أنها أيضًا جعلته مثقفًا أكثر، وغذت لديه حب الاطلاع على الأعمال الأجنبية.

الفنان دياب

وكشف دياب عن معاناة زوجته منه، قائلًا: " أنا عندي بس مشكلة إني بتخانق مع ناس وأنا نايم لأني مبحبش أزعل حد وأنا صاحي، عشان كدا باخد حقي من الناس وأنا نايم، وغصب عني بضربها وأنا مش قصدي وهي يا حببتي مظلومة معايا، عشان كدا أنا المفروض أنام في ستاد مش سرير، أنا خايف أقتل مراتي قتل خطأ وأنا نايم بسبب الرفس ومحتاج عالم يفسر لي المشكلة دي".

دياب يكشف أسباب خلافاته مع زوجته

أما عن خلافتهما، فقال دياب: "أنا وهاجر ممكن نتخانق من الولا حاجة، زي مثلًا لو هي مش في المود، ممكن أنا كمان أقفش وفجأة إحنا الاتنين متضايقين ومش عارفين السبب إيه، ف إحنا دويتو متخلف".

وأضاف دياب: "بس حقيقي هاجر فرقت معايا في حياتي المهنية جدًا، وهي إنسانة جدًا وشخصية لطيفة أوي.. وهي أكتر حد صريح قابلته من يوم ما اتولدت، وأتمني من الله إنه يُقدرني وأجعلها دائمًا سعيدة".