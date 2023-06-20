ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة بحملة تموينية بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين المركز، مدعومة بقوات شرطة مباحث التموين بالمحافظة، حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٥ مخالفة تموينية، منها ضبط ثلاجة غير مرخصة، بها حوالي400 كيلو من اللحوم والدهون الفاسدة ومنبعث منها رائحة كريهة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالكشف الظاهري، وغير مدون عليها أي بيانات تفيد مصدرها وتواريخ إنتاجها وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتمكنت الحملة من تحرير عدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، وتحرير عدد 12 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، كما تم ضبط مصنع ملابس غير مرخص، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجَّه "بشارة" بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن الأطعمة والمواد الغذائية؛ لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.