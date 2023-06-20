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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القمص ابرآم إميل يترأس فعاليات نهضة "مارمينا العجائبي" الليلة

القمص ابرآم إميل
القمص ابرآم إميل

يترأس القمص ابرآم إميل، وكيل البطريركية المرقسية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج النهضة الروحية لـ"الشهيد مارمينا العجائبي" بدءًا من الساعة السادسة والنصف مساءً.

 

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يلقي وكيل البطريركية المرقسية بالإسكندرية  كلمته الروحية  بعنوان "الشهادة بالمثال" عقب الانتهاء مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس.

يتزامن نهضة هذا العام مع فترة صوم الرسل  الذي يعد أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده  للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس أجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر مر خلالها في  ٢٥ محطة من مسار هروبهم بسبب بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش، لتبدأ أعظم رحلة على البشرية.

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