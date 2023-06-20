الخميس المقبل آخر موعد لسفر كل الحجاج المصريين.. والسعودية تغلق رسمياً منافذ السفر الخاصة بالحج

٣٥ ألف حاج مصرى يؤدون فريضة الحج هذا العام

منع تسكين حجاج السياحة بالعمائر والفنادق التى تقع فى المطالع والمرتفعات الصعبة

إيهاب عبدالعال : ٢ مليون و٤٠٠ ألف مواطن من جميع دول العالم يؤدون الفريضة هذا العام

علاء الغمرى: مخاوف من حدوث تكدسات بالمشاعر المقدسة بسبب تأشيرة الزيارة

يغادر بعد غد الخميس كل أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضى السعودية لأداء فريضة الحج، ويبلغ عددهم «35 ألف حاج».

ومن المقرر رسمياً إغلاق المملكة جميع منافذها الخاصة بسفر الحجاج (الطيران / والبرى) يوم الخميس، باستثناء الخطوط السعودية التى تستمر فى نقل الحجاج حتى يوم ٢٤ يونيو الجارى.

وكانت قد انتهت لجان البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار، المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحى المصرى ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أعمالها وإجراءات معاينة وتوثيق عقود السكن الذى سيقيم به حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال موسم الحج هذا العام بالأراضى السعودية.

وأوضحت سامية سامى أن البعثة قامت بالمسح الشامل والميدانى لكافة المناطق الواقعة بها والفنادق والعمارات المؤهلة لاستقبال حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى أن لجان الوزارة حرصت خلال المعاينة على تنفيذ توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بتطبيق كامل للضوابط لاختيار سكن الحجاج وفقاً للضوابط المعتمدة من الوزير المنظمة للحج السياحى لعام 1444هـ -2023م.

كما تولت لجان الوزارة المتواجدة بالأراضى السعودية إجراء المعاينات اللازمة للسكن الذى تقدمت به شركات السياحة والذى لم يسبق معاينته بالمواسم السابقة للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالعمارات والفنادق التى تقع بالمطالع والمرتفعات الصعبة حرصاً على سلامة وراحة الحجاج، كما تم منع السكن بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، أما فيما يخص الفنادق والعمارات التى تم معاينتها فى المواسم السابقة فقد تم إعادة مطابقتها ميدانياً، وذلك لمعاينة المستجدات الخاصة بسكن الحجاج المصريين فى ضوء النهضة العمرانية الشاملة بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة، مع التأكد بأن يكون السكن مدرجاً على المسار الإلكترونى السعودى.

ومن ناحية أخرى كانت قد انطلقت رحلات الحج البرى الأسبوع الماضى والذى تنظمه شركات السياحة إلى الأراضى المقدسة والتى تعود بعد توقف دام ثلاث سنوات منذ جائحة كورونا وعددهم 4 آلاف حاج، وقد اتخذت اللجان المشتركة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة بالمنافذ كافة الاستعدادات المكثفة لتسهيل سفر ووصول حجاج البرى إلى الأراضى المقدسة، وكذلك متابعة اللجان المشتركة فى الأراضى المقدسة لتسكين هؤلاء الحجاج والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج، وتتابع اللجان المشتركة للحج البرى حيث تتواجد تلك اللجان فى كل من نويبع والعقبة ومنفذ حالة عمار الحدودى بين الأردن والمملكة العربية السعودية للتدخل فورا وحل أية مشكلات تواجه حجاج البرى ورفع تقارير على مدار الساعة عن أحوال الحجاج.

ايهاب عبدالعال

ومن جانبه، قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، وعضو مجلس إدارتها سابقاً، آخر رحلات لسفر الحجاج يوم ٤ ذى الحجة للطيران السريع لبرامج الخمس نجوم، واليوم الثلاثاء ينتهى سفر، الحج البرى والطيران الاقتصادى، وتغلق السعودية رسمياً يوم ٤ ذى الحجة باستثناء الطيران السعودى.

وأشار «عبدالعال» إلى الانتهاء من كافة إجراء المعاينات الخاصة بسكن الحجاج، لافتاً إلى أنه كانت هناك بعض المشكلات التى واجهت شركات السياحة فى تحويلات العملة، وتم التواصل مع محافظ البنك المركزى من خلال وزير السياحة، للعمل على حل تلك الأزمة، وتم تدبير ٣٦٪، من احتياج الشركات، التى قامت بتدبير باقى العملة على مسئولياتها الخاصة وهو ما أدى إلى تأخر توثيق العقود.

وتابع: بالنسبة لخدمات الطوافة فكانت اختيارية لمن يرغب فى التعاقد مع الشركة التى تعاقدت معها الغرفة أو يستمر فى التعاقد مع مطوفى المؤسسة.

وصرح عضو عمومية السياحة بأن موسم الحج هذا العام سيشهد أعدادا كبيرة تصل لأكثر من مليونين و٤٠٠ ألف على مستوى العالم، بشكل رسمى، خاصة بعد أن فتحت السعودية الحصص لكافة دول العالم، إلا أن مصر تنازلت عن نصف حصتها نتيجة الأزمة الاقتصادية وأصبحت حصة مصر ٣٥ ألفاً ونصيب السياحة منها ١٦ ألف تأشيرة.

وأعرب «عبدالعال» عن تخوفه من حدوث تكدس فى مناطق المشاعر المقدسة، عرفات، ومنى، فى ظل تأشيرات الزيارة والسياحة والتجارية، ونأمل أن يكون الأولوية للحجاج الرسميين لدخول مخيماتهم فى يسر وسهولة.

علاء الغمري

‏فيما قال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، موسم الحج صعب هذا العام، وهذا كان واضحاً فى المشكلات التى واجهتنا فى حجز السكن وخاصة فى مكة، وذلك نتيجة الإقبال الكبير من كل دول العالم على موسم الحج هذا العام.

وأعرب «الغمرى» عن تخوفه من حدوث مشكلات بسبب المخالفين من الحاصلين على تأشيرات الزيارة أو السياحة وغيرة، من التكدسات فى الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة وهو ما يؤثر بالسلب على الموسم حالة عدم السيطرة، ولدينا ثقة أن السعودية ستتعامل بشدة لمنع دخولهم للمشاعر المقدسة أو تحديد أماكن للمسارات غير أماكن ومسارات الحجاج الرسمية.

وأشار «الغمرى» إلى تواجد لجان وزارة السياحة والغرفة فى مكة والمدينة المنورة لتذليل أى مشكلات قد تواجه حجاج السياحة لتوفير سبل الراحة.