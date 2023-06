وزير السياحة يستعرض المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى

خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما

أحمد عيسى: الدولة حريصة على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر

شركات السياحة الإيطالية تشيد بحرص الوزير على التعرف إلى احتياجاتهم والتحديات التى تواجههم لدفع الحركة من السوق الإيطالى

استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المؤشرات الإيجابية لمعدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، ووجود نمو ملحوظ فى أعداد الحركة الوافدة من السوق الإيطالى الذى يعتبر أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

جاء ذلك خلال لقائه مع مسئولى وممثلى كل من الاتحاد الإيطالى لرابطة شركات السفر والسياحة FIAVET) Italian Federation of Associations of Travel and Tourism Company، وبعض منظمى الرحلات السياحية إلى مصر وهم Atelier Vacanze وBoscolo Tours.

خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما حيث عقد عدداً من اللقاءات المهنية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالى.

وقام الوزير خلال هذه اللقاءات باستعراض الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر، والمحاور الرئيسية لها المتمثلة فى إتاحة الوصول إلى المقصد السياحى المصرى بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية فى مصر.

وتطرق الوزير إلى عرض برامج الشراكة المختلفة للوزارة مع الشركاء المهنيين فى الخارج، ومنها برنامج تحفيز الطيران والحملات التسويقية المشتركة. كما استعرض الوزير جهود وخطط الوزارة لتحسين دورها الرقابى لضمان تقديم تجربة سياحية متميزة للسائحين فى مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة لهم.

كما تحدث عن أبرز المنتجات السياحية الرئيسية التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى، بالإضافة إلى المنتجات السياحية الجديدة الجارى العمل على تطويرها، سواء فى المقصد السياحى المصرى أو المنتجات الإقليمية.

وتعرف الوزير على الخطط التشغيلية الخاصة بالشركات ومنظمى الرحلات، وحركة الحجوزات لديهم لمصر للفترة القادمة، ومعرفة المنتجات السياحية الأكثر تفضيلاً بالنسبة للسوق الإيطالى، بالإضافة إلى مقترحاتهم وآرائهم لتسهيل ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق.

ومن جانبهم، أشاد مسئولو هذه الشركات بحرص وزارة السياحة والآثار على عقد لقاءات ومقابلات مهنية مع منظمى الرحلات للتعرف على احتياجاتهم والتحديات التى تواجههم ومقترحاتهم لدفع نمو الحركة السياحية إلى مصر.

وخلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما، والتى استغرقت يومين، عقد أحمد عيسى وزير السياحة اجتماعات رسمية مع كل من وزيرة السياحة الإيطالية، وممثلى وزارة الثقافة بإيطاليا نيابة عن وزير الثقافة.

وخلال اجتماعه مع وزيرة السياحة الإيطالية استعرض أحمد عيسى مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى إلى المقصد السياحى المصرى، كما استمع إلى المقترحات التى من شأنها أن تساهم فى دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر. كما تحدث السيد الوزير عن المنتجات السياحية التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى ولا سيما التى تقوم الوزارة بتسليط الضوء عليها وتطويرها خلال الفترة الحالية، وكذلك بعض المنتجات الواعدة. وتناول الاجتماع أيضاً تبادل المعلومات بين الجانبين المصرى والإيطالى حول جهود الارتقاء بالدور الرقابى، وكذلك وضع الضوابط المنظمة للأنشطة السياحية.

وخلال لقائه مع ممثلى وزارة الثقافة الإيطالية تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال الآثار، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بآليات إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة فى هذا المجال.

وفى سياق متصل، استكمل الوزير لقاءاته المهنية بعقد عدد من اللقاءات مع مسئولى وممثلى كل من اتحاد منظمى الرحلات Organized Tourism Fedration (FTO)، واتحاد شركات السياحة الإيطالية The Italian Tour Operatoes Association (ASTOI)، وعدد من منظمى الرحلات السياحية إلى مصر وهم Fruit Viaggi، وGoing-Bluvacanze، وVeratour، وAlpitour Italy.

واطلع على مقترحاتهم وآرائهم لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى إلى المقصد السياحى المصرى، بالإضافة إلى الاستماع إلى التحديات التى تواجههم.

تم عقد هذه الاجتماعات بمقر السفارة المصرية فى روما بحضور كل من السفير بسام راضى سفير مصر بإيطاليا، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد فهمى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والمستشار عمرو عبدالله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج المُلحق السياحى بالمكتب السياحى ببرلين بألمانيا والمُشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.