تأهل جماعي لمنتخب سلاح السيف رجال لربع نهائي بطولة إفريقيا بمصر

استطاع منتخب سلاح السيف رجال التأهل بالكامل للدور ربع النهائي ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل الرباعي زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز للدور ربع النهائي .

ويواجه زياد السيسي التونسي أحمد فرجاني بينما يواجه محمد عامر التونسي فارس فرجاني ، فيما يواجه مدحت معتز مع الإيفواري أبا جيرو ويلعب أدهم معتز اللاعب التونسي أندريه ميسيكا.

وفاز زياد السيسي في ثمن النهائي على السنغالي شيخ مباي بنتيجة 15-2 بينما تغلب محمد عامر على السنغالي فامارا ديامي بنتيجة 15-2 وتغلب مدحت معتز على الجزائري أكرم بونابي بنتيجة 15-4 وتفوق أدهم معتز على السنغالي مصطفى دياني بنتيجة 15-7 .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وضم الجهاز الفني الفني لمنتخب مصر لسلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت، استعدادًا للبطولة المرتقبة، والتي يتوقع أن تكون قوية ومثيرة.

قائمة منتخب مصر لسلاح السيف

قائمة منتخب مصر لسلاح السيف رجال كالتالي:

زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز".

بينما جاءت قائمة سلاح السيف سيدات كالتالي: ندى حافظ وجنى البكري وجنى مدحت ومريم الدغيدي والعنود حجازي ونجوى نوفل .

ومن المقرر أن تُقام منافسات الفردي لسلاح السيف رجال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20.

بينما ستقام منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات يوم الأربعاء الموافق 21.

فيما على صعيد منافسات الفرق ستقام منافسات رجال سلاح السيف يوم 22 بينما تقام منافسات السيدات يوم 23.

ونجحت مصر في استضافة بطولة إفريقيا للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري أقام معسكر مغلق بالإسماعيلية من يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى يوم السبت الموافق 17 يونيو ، ليختتم استعداده للبطولة.

ومن المعلوم أن نقاط البطولة داخل التصنيف الخاص بالتأهل لأولمبياد باريس 2024.