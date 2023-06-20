أغلى 5 مدن بالعالم للمعيشة الفاخرة

تصدرت مدينة سنغافورة أعلى التصنيف كأغلى مدينة في العالم للمعيشة الفاخرة لأول مرة حيث تتنافس لتكون مركزًا عالميًا رائدًا للأثرياء، بعدما احتلت المرتبة الخامسة في عام 2022، متقدمةً على شنغهاي وهونغ كونغ، اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

جاء ذلك وفقًا لتقرير صادر عن مدير الثروات السويسري شركة "جوليوس باير غروب".

أسباب تصدر سنغافورة للتصنيف

وأشار التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء، فإن "المستويات المعيشية المرتفعة والطلبات المتزايدة على البنية التحتية المحلية تعني أن الحياة ليست رخيصة"، إذ إن الطلب على العقارات السكنية مرتفع للغاية، والسيارات الخاضعة للضريبة والتأمين الصحي الأساسي أغلى بنسبة 133% و109% من المتوسط العالمي على التوالي.

وبحلول نهاية عام 2022، كان لدى سنغافورة ما يقدر بنحو 1500 مكتب عائلي في الإقليم، أي ضعف عدد العام السابق، وفقاً للتقرير. كما أنها أغلى مدينة على مستوى العالم من حيث أسعار السيارات.

فيما صعدت نيويورك إلى المركز الخامس من المرتبة 11 في العام الماضي، بسبب ارتفاع الدولار والانتعاش من الوباء، وصعدت دبي إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة، لتصبح سابع أغلى مدينة، حيث تراجعت زيورخ إلى المركز الرابع عشر.

مدن تتراجع

كما تراجعت لندن إلى المركز الرابع من الثانية، إذ يستمر تأثير "بريكسيت" - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - و"الاضطرابات التي تلت ذلك" في الإضرار بسمعة المملكة المتحدة، وتواجه لندن الآن منافسة قوية من المراكز المالية المزدهرة مثل دبي وسنغافورة، وفقاً لما ذكره "جوليوس باير".

المنطقة الأقل تكلفة للعيش

ولأول مرة منذ بدء التقرير، أصبحت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هي المنطقة الأقل تكلفة للعيش بشكل جيد، مع انخفاض ترتيب المدن الأوروبية.

فيما ووجد المسح تزايد الطلب على السفر والترفيه مع رفع القيود الوبائية وعودة حرية السفر، ومن بين الرابحين الكبار الآخرين كانت الأجنحة الفندقية ورحلات درجة الأعمال، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات.