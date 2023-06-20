مران الزمالك.. محمد عواد يشارك في التدريبات الزمالك الجماعية

شارك محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

جاء ذلك عقب تعافي الحارس من الإصابة التي عاني منها في الفترة الماضية وهي عبارة عن مزق عضلة السمانة، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي و علاجي حتي تماثل للشفاء بشكل نهائي.

وشارك محمد عواد في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب مران الحراس، بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل و طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام فاركو .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي

فقرة فنية قوية بمران الزمالك تحت إشراف أوسوريو

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططيه خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وركز الجهاز الفني مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة منها نقل الكرة بالشكل الأمثل بين الخطوط والتمركز الصحيح وبعض الجوانب الأخرى.

وقام أوسوريو المدير الفني بالقاء أكثر من محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب لنقل التعليمات وتوضيح بعض الأمور.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي