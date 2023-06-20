عاجل
أيمن محسب يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اللحوم بالمنافذ الحكومية الأرخص في الأسواق

لحوم
لحوم

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويستعد المواطنون لذبح الأضاحي، وأخرين يقيمون بشراء اللحوم، ومع إرتفاع أسعار اللحوم في محال الجزارة تحاول الحكومة رفع كاهل المعاناة عن المواطن البسيط بضخ كميات كبيرة من اللحوم عبر منافذها الثابتة والمتحركة.

 لحوم ضأن طازجة من كينيا

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم ضأن طازجة من كينيا بسعر 250 جنيها للكيلو، حيث يتم استيراد خراف حية من كينيا وذبحها داخل الأراضي المصرية، وطرحها بمنافذ الوزارة، بجانب توفير كميات كبيرة اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلوجرام.

txt

سر انخفاض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

txt

سر انخفاض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

مواد متعلقة

سر انخفاض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والأرز قبل عيد الأضحى

الزراعة تكشف سر انخفاض أسعار اللحوم بمنافذها.. 225 جنيه للبلدي (فيديو)

بكري يطالب بتشديد الرقابة على تجار سوق اللحوم .. الناس تعبانة وشقيانة
الجريدة الورقية