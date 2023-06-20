اللحوم بالمنافذ الحكومية الأرخص في الأسواق

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويستعد المواطنون لذبح الأضاحي، وأخرين يقيمون بشراء اللحوم، ومع إرتفاع أسعار اللحوم في محال الجزارة تحاول الحكومة رفع كاهل المعاناة عن المواطن البسيط بضخ كميات كبيرة من اللحوم عبر منافذها الثابتة والمتحركة.

لحوم ضأن طازجة من كينيا

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم ضأن طازجة من كينيا بسعر 250 جنيها للكيلو، حيث يتم استيراد خراف حية من كينيا وذبحها داخل الأراضي المصرية، وطرحها بمنافذ الوزارة، بجانب توفير كميات كبيرة اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلوجرام.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.