ندوة دينية لشباب الشرقية عن الدروس المستفادة من" حجة الوداع وحاجة المجتمع إليها"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان " الدروس المستفادة من حجة الوداع وحاجة المجتمع إليها "، وذلك وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية ومع اقتراب عيد الأضحي المبارك، نظمت المديرية في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً اليوم الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان " الدروس المستفادة من حجة الوداع وحاجة المجتمع إليها ".

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم عرض الندوة عبر خدمة البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة، أن الدكتور عاطف محمد شومان، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، قدم الندوة مبينا فضل ما جاء بخطبة حجة الوداع والتي تم فيها إقرار مبدأ المساواة بين الناس دون التفريق بينهم إلّا بمعيارٍ واحدٍ؛ ألا وهو التقوى ويبين حُرمة الربا والاعتداء علي الإنسان وكذلك وصيه الرسول صلي الله عليه وسلم الى المسلمين بالإحسان الى المرأة وحسن معاملتها .