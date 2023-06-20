الليلة.. البرازيل تواجه السنغال في لقاء ودي

يتقابل منتخب البرازيل مع نظيره السنغالي، مساء اليوم الثلاثاء في لقاء ودي خلال فترة التوقف الدولي الخاصة باجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقام مباراة البرازيل والسنغال مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية على ملعب جوزيه ألفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

وكان منتخب البرازيل قد خاض مباراة ودية منذ أيام أمام غينيا وفاز برباعية مقابل هدف وارتدى المنتخب البرازيلي الزي الأسود الكامل فى مبادرة ضد العنصرية، بعد تعرض فينيسيوس جونيور لهجمات عنصرية في مباراة بين فريقه ريال مدريد وفالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني، مما دفع الحكومة البرازيلية للدفاع عن نجم الملكي.

في المقابل تعادل منتخب السنغال مع بنين بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 على ملعب "دي ألميتي".

قائمة منتخب البرازيل لمواجهة السنغال

وجاءت قائمة الـ 23 من المباريات الودية مع غينيا والسنغال كالتالي:

حراس المرمى: أليسون - ليفربول، إيدرسون - مانشستر سيتي، ويفرتون - بالميراس،

الدفاع: أليكس تيليس – إشبيلية، ايرتون لوكاس – فلامنجو، دانيلو – يوفنتوس، فاندرسون - موناكو، إيبانيز - روما ، إيدر ميليتاو - ريال مدريد، ماركينيوس - باريس سان جيرمان، نينو – فلومينينسي.

خط الوسط: أندريه – فلومينينسي، برونو جيماريش – نيوكاسل يونايتد، كاسيميرو - مانشستر يونايتد، جويلنتون – نيوكاسل يونايتد.

خط الهجوم: لوكاس باكيتا - وست هام، مالكولم – زينيت، بيتر – فلامنجو، ريتشارليسون - توتنهام يونايتد، رودريجو - ريال مدريد (إسبانيا)، روني – بالميراس، فينيسيوس جونيور - ريال مدريد، رافائيل فيجا – بالميراس.

وضمت قائمة منتخب السنغال التي أعلنها أليو سيسيه 26 لاعبا، على رأسهم ساديو مانى لاعب بايرن ميونخ، فيما يغيب إدواردو ميندى حارس تشيلسي الإنجليزى بسبب الإصابة.