"اجتماع القلوب الذهبية" أبرز أنشطة الأقباط الكاثوليك بمونتريال

استضافت كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمونتريال، اليوم الثلاثاء، يومًا روحيًا بعنوان "اجتماع القلوب الذهبية للحكماء"، بمشاركة القمص أغابيوس باخوم.

استهل اللقاء باقامة صلاة القداس الإلهي وفق الطقوس الكاثوليكية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الذبيحة الإلهية يعقبها ترديد بعض آيات الكتاب المقدس.

تخلل الاجتماع تقديم بعض المعلومات الروحية ونبذة حول "خدمة فرح وعطاء" وتاريخها، بالإضافة إلى التعرف على أنشطة الخدمة،اختتم اليوم باحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأب.

تعتبر خدمات الروحية بمثابة أعمدة الرعياة الكنسية التي يتفرد بها الأقباط عن غيرهم من الطوائف والكنائس الأخرى حول العالم.

تعتبر هذه الكنيسة إحدى الكنائس القبطية في بلاد المهجر والتي يحافظ أبنائها على ممارسة العبادات والعقيدة الخاصة بكنيستهم، ومن بين هذه الخدمات تأتي خدمة ورعاية كبار السن والتي تأتي في إطار الوفاء والعهد التي أوصى به السيد المسيح للحفاظ على محبة الأسر وإستمرار الإنسانية والإخاء، تأتي هذه الفعاليات في إطار الخدمات الروحية التي تنعم بها الكنائس القبطية حول العالم.