تفاصيل أولى فعاليات أعمال سينودس الروم الملكيين للكاثوليك

استهل البطريرك يوسف العبسي، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات أعمال سينودس أساقفة الكنيسة للروم الملكيين الكاثوليك ذلك بالمقر البطريركي بالربوة.

يتخلل اللقاء الافتتاحي لسينودس البطريركى المقدس فعاليات عدة؛ أبرزها إقامة الرياضة الروحية، عقبتها تقديم كلمة العظة، بمشاركة المطران جان مارى شامى.

بالإضافة إلى النائب البطريركى العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والآباء البطاركة من دول الشرق الأوسط، والرؤساء العامّين للرهبانيات، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا.

مناقشة عدد من الأمور الهامة الخاصة بالإيبارشيات

المطران جورج خوام، مطران اللاذقية وطرطوس للروم الكاثوليك، عظة الرياضة الروحية، تستمر فعاليات الأعمال الخاصة بالسينودس البطريركى المقدس لكنيسة للروم الملكيين الكاثوليك، حتى يوم السبت الموافق 24 يونيو الجاري، ومن المقرر مناقشة عدد من الأمور الهامة الخاصة بالإيبارشيات وأوضاع الكنائس التابعة للروم الملكيين الكاثوليك.