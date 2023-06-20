برلمانيون ينددون بغرق مركب مصري أمام سواحل اليونان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض عدد من البيانات العاجلة بشأن غرق مركب عليه مصريين بالقرب من اليونان.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: لا بد من توقيع العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك قرابة 115 شهيدًا في غرق المركب اليوناني.

وأكد أن اليونان أعلنت الحداد 3 أيام ومصر لم تتحرك، مطالبا الحكومة بأن تخرج لتعلن كيف تحمي الشباب من هذه الظاهرة.

وفي سياق مختلف، قال مصطفى بكري: يعز عليا أن أن يرفع اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية، على غرار تعديل القانون واستبداله بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

بكري يطالب بعودة اسم عبدالناصر على الأكاديمية العسكرية

وأكد أن هذا الأمر له ردود فعل سلبي، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي ألا يوقع على هذا القانون وأن يعود اسم الزعيم جمال عبد الناصر على الأكاديمية.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: لو كانت الدولة حريصة على حياة المواطن المصري لم يكن يلجأ للهجرة غير الشرعية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطنين أصبحوا ضحايا، مشيرا إلى أنه في محافظة كفر الشيخ هناك مساحات أراضي كبيرة سيطر عليها وزراء ولواءات، قائلا: عدم منح هذه الأراضي لأهالي المنطقة دفعهم على الهجرة غير الشرعية.

وقال النائب: حياة المصري رخيصة بدليل السفارات المصرية لا تهتم ولا تحترم آدمية المواطن المصري في الخارج، متابعا: "المفروض أي مسئول لا ينام بعد هذه الأزمة".

وفي ذات السياق، قال محمد عبد العليم داوود: على الرغم من أنني غير ناصري واختلف معه في العديد من القضايا، إلا أنني أرفض رفع اسم جمال عبد الناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية، متابعا: نرفض رفع اسم أي زعيم من على الكيانات الهامة.

غرفة عمليات دائمة حتى يطمئن الأهالي على ذويهم

وكشف النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، أن عدد المفقودين من محافظة المنوفية يصل إلى 100، فضلا عن 40 شهيدا.

وطالب وزارتي الهجرة والخارجية التواصل مع الجانب اليوناني من خلال غرفة عمليات دائمة حتى يطمئن الأهالي على ذويهم.

وأشار إلى أنه من بين الإدعاءات أن الجانب اليوناني لم يتسجب للاستغاثات، مطالبا الحكومة بكشف حقيقة هذا الأمر.

وتساءل عضو مجلس النواب عن دور وزارة الهجرة بشأن برامجهخا التوعية بأضرار الهجرة غير الشرعية.