تركيب وصيانة كشافات الإنارة بشوارع السلامية بنجع حمادي

قامت الوحدة المحلية لقرية السلامية بمركز نجع حمادي فى محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة منال همام رئيس القرية، بحملة مكبرة لتركيب وصيانة عدد 25 كشاف إضائة بكلا من مناطق، عزبة المأمور ونجع قابول بزمام قروى السلامية، مع تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بترشيد الاستهلاك .

وأوضح اشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن قرى النجع تقوم بشكل تزامني ودوري بصيانة وإنارة الطرق العامة بكل قرى المركز وتوابعها، وأعمال الإنارة تأتي تباعاً بكل توابع المركز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بعمل الصيانة الدورية لتلك الكشافات حفاظاً على المظهر العام وارواح المواطنين وتجنبًا؛ لوقوع الحوادث والمنظر الحضاري لكل شوارع المحافظة حفاظا على ارواح المواطنين .