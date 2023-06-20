دولة تمنح سكانها 90 ألف دولار شهريًا لهذا السبب

أعلنت الحكومة الأيرلندية عن منح سكان أكثر من عشرين جزيرة نائية في المحيط الأطلسي نحو 92000 دولار للراغبين في الانتقال إلى تلك الجزر.

تأتي تلك البادرة من الحكومة الأيرلندية في أطار خطتها لزيادة عدد سكان تلك الجزر وتشمل الجزر إينيس مور، حيث تم تصوير فيلم "The Banshees of Inisherin" المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2022، وهي واحدة من جزر آران التي تقع قبالة الساحل الغربي لأيرلندا.

خطة أيرلندية

ويشار إلى أن تلك الجزر تعد نقطة جذب سياحي بسبب مناظرها الطبيعية الوعرة وتاريخها، لكن على مدى العقدين الماضيين تضاءل عدد سكان هذه الجزر، حيث ينتشر الآن أقل من 3000 شخص في أراضيها، وفقا لما تقوله خطة الحكومة الأيرلندية الجديدة، في حين ان تلك الجزر تستقبل أكثر من 300000 زائر سنويا، وهو ما أثار تفاعلاً للعيش في جزر "شاعرية".

وأشارت الخطة إلى أن "الاهتمام المستمر لمجتمعات الجزر على الصعيدين الوطني والدولي هو الحفاظ على مستويات السكان في جزرهم". "تتمتع المجتمعات الجزرية عموما بملف عمري أعلى من المتوسط، حيث يغادر العديد من الشباب الجزر للاستفادة من المزيد من التعليم أو فرص العمل في أماكن أخرى".

شروط منح التمويل

كما تقدم أيرلندا ما يصل إلى 92,000 دولار تقريبا 84,000 يورو للأشخاص الذين يقومون بترميم "مبنى مهجور" في إحدى الجزر، حيث يمكن للأشخاص الذين يصلحون عقارا شاغرا الحصول على ما يصل إلى 67,000 دولار (60,000 يورو) تقريبا للتجديد.

وتمتد خطة الحكومة 10 سنوات لجذب المزيد من السكان للانتقال إلى هناك، كما تقدم الآن المزيد من الأموال للجزر كجزء من خطتها، كما تضع معايير معينة للتمويل بحيث يجب أن يكون العقار شاغرا لمدة عامين على الأقل وتم بناؤه قبل عام 2008، وأن تمتلك العقار أو أن تكون بصدد شرائه، كما يجب أن تعيش في المنزل كمقر إقامة خاص رئيسي عند اكتمال العمل، أو تأجيره، ولا يمكنك أن تكون شركة أو مطورا عقاريا مسجلا.