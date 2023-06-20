حكماء المسلمين يدعو لوقف الحروب وبث الأمل في نفوس اللاجئين

دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، المجتمع الدولي أفرادًا ومؤسسات إلى العمل على الحد من المعاناة الكبيرة التي يواجهها اللاجئون والمهجَّرون والمشرَّدون جراء الحروب والصِّراعات والنِّزاعات، الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة بعد أن تقطَّعت بهم جميع السبل.

ضرورة بثِّ الأمل في نفوس اللاجئين



وفي اليوم العالمي للاجئين، الذي تحتفي به الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار "الأمل بعيدًا عن الديار" أكد مجلس حكماء المسلمين ضرورة بثِّ الأمل في نفوس هؤلاء اللاجئين والسعي لإنهاء معاناتهم وتوفير الأمان لهم؛ حتى يتمكَّنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية وتوفير المسكن والمأكل والمشرب المناسب لهم ولذويهم.



بذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا عديدة في التعريف بقضايا اللَّاجئين والدعوة لإنقاذهم وتقديم يد العون لهم، وقد دعت وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام ٢٠١٩، إلى ضرورة التخفيف عن اللاجئين والمهمشين والفقراء والمحتاجين ومَن فقدوا السكن والمأوى دون إقصاء أو تمييز؛ انطلاقًا من إخوتنا الإنسانية.

كان الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، قد أكد خلال مشاركته فى منتدى أستانا الدولي (مواجهة التحديات من خلال الحوار الإنسانية) أكد أن الإنسانية اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما إما التلاقي أو التشرذم، فإما أن نحسن تدبير تعدديتنا وترسيخ قيمها وبناء تقاليدها في وعي المجتمعات، وتطوير آلياتها المؤسسية والقانونية، وإما أن نتجه عالميًّا نحو مزيد من التشرذم، وبالتالي الاستعداد لأداء تكلفته الباهظة من الفرقة والصراع، والاضطراب في شتى صوره ومآلاته المأساوية.

وأضاف المستشار عبد السلام أن التعددية في تجلياتها المختلفة: الدينية والثقافية والمجتمعية، تمثل تعبيرًا عن حقيقة التنوع الإنساني في الأصل والمكونات الثقافية، فضلًا عن كونها حكمة لمشيئة إلهية، متسائلًا: كيف للإنسان أن يأذن لنفسه وهو المخلوق أن يُكرِه الخلق على غير ما اقتضت إرادة الخالق؟ وكيف لإرادة إنسانية أن تسلك بالناس غير ما اقتضت حكمة الله وفطرته التي فطر الناس عليها.

وأشار الأمين العام إلى أن مسؤوليتنا عن تأسيس حوار جاد وبناء حول مستقبل التعددية وخياراته تقتضي بالضرورة الانفتاح على الخبرات المجتمعية والحضارية المتنوعة في عالمنا، مع التوقف عند مسارات هذه التعددية في عصرنا باعتبارها تجليًّا لتلك الخبرات، وذلك بهدف أن يؤسس هذا الحوار لعلاقة إيجابية بين الإسلام دينًا وثقافة، وبين العالم الغربي وخاصة الأوروبي مجالًا إستراتيجيًّا وهوية ثقافية ومجتمعية، مع تأكيد أهمية تحقيق الاندماج الإيجابي ومواجهة كافة مظاهر التعصب والكراهية والإسلاموفوبيا