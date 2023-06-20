رئيس نادي الترسانة يعقد مؤتمرا صحفيا لمنافشة أزمة دوري المحترفين

يعقد اليوم طارق سعيد رئيس نادي الترسانة مؤتمر صحفي في أحد الفنادق بالجيزة وذلك لمناقشة ودراسة تعديل نظام دوري المحترفين المزمع إقامته في الموسم القادم.

وينعقد المؤتمر بحضور 40 نادي للاعلان عن رفض إقامة دوري المحترفين وتعديل شكل الدوري في الموسم القادم .

وكان أكثر من 36 نادي تقدموا بخطابات لاتحاد الكرة لطلب إقامة جمعية عمومية غير عادية لرفض قرار إقامة دوري المحترفين كونه مخالف للائحة نظام البطولات وتم اتخاذ هذا القرار بدون العودة للجمعية العمومية.



وكانت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ وإشراف عامر حسين عضو مجلس الإدارة قد اجرت القرعة الخاصة بالدورة الثلاثية للأندية أصحاب المركز السادس بدوري القسم الثاني المؤهلة لدوري المحترفين .



واعلن مجدي الشيخ موعد انطلاق الدورة وذلك يوم الاحد 25 يونيو وتقام الدورة على استاد اسكندرية .

وجاءت المباريات كالتالي ..

السبت 24 يونيو يلتقي بروكسي المتأهلة من المجموعة الثالثة مع المنيا المتأهل من المجموعة الأولي.

ويوم الاثنين 3 يوليو يلتقي المصري للاتصالات من المجموعة الثانية مع بروكسي من المجموعة الثالثة .

ويوم الاحد 9 يوليو يلتقي المنيا من المجموعة الأولي مع المصرية للاتصالات من المجموعة الثانية