منتخب مصر يستهل مشواره في مونديال شباب اليد بمواجهة كوبا اليوم

يخوض منتخب مصر الشباب مواليد ٢٠٠٢ اليوم أولي مواجهاته في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في اليونان والمانيا ، ويلعب شباب الفراعنة مع كوبا في الواحده والربع ظهرا.

خاض شباب الفراعنة برنامج اعداد قوي استعدادا للمونديال وحرص اتحاد اليد برئاسة دكتور محمد الامين علي تجهيز شبابنا علي اعلي مستوي عالمي وخوض برنامج دسم ومتنوع من المباريات الودية للمنتخب الواعد ، وقبل السفر الي بطولة العالم اختتم شباب الفراعنة استعداداتهم باللعب مع بولندا مباراتين ومثلهما مع المنتخب الالماني ، كما واجهنا المجر واسبانيا ، بالاضافة الي دوره وديه دولية في فرنسا بمشاركة منتخبات كرواتيا وصربيا ، ويلعب الفراعنة في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات مصر وكوبا واليونان والسعودية.

ويخطط منتخبنا لتصدر مجموعته وتحقيق الفوز في المواجهات الثلاث رغم وجود اليونان الدولة المنظمه صاحبة الارض والجمهور معنا في المجموعة ومن هنا تاتي اهمية ضربة البداية امام كوبا اليوم.

واكد دكتور محمد الامين رئيس اتحاد اليد ان الجميع لم يدخروا وسعا من اجل تجهيز المنتخب وان الكل في حالة تركيز شديدة ، وعبر عن ثقته في شباب الفراعنة مستقبل كرة اليد المصرية.

وعلي صعيد متصل اكد الكابتن محمد الالفي المشرف علي المنتخب ان ترتيب مواجهات الفراعنة في المجموعة الثامنة من حيث القوي هي اليونان ثم كوبا والسعودية ، وان منتخبنا جاهز للمونديال متمنيا ان يحالفهم التوفيق في مهمتهم.

يترأس البعثة في بطولة العالم ياسر الرملي عضو مجلس ادارة الاتحاد ، وتضم صابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى و محمد امام محلل الاداء و دكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى و الحفنى عبد المقصود مخطط الاحمال و احمد محمود المعد البدنى.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد للشباب

واستقر الجهاز الفني علي ١٧ لاعبا هم : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - ادم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - احمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.