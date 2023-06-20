الوزراء يتابع موقف الفنادق المتعثرة بطابا ونويبع

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه سيقوم بصحبة الوزراء المعنيين، والمحافظين، بزيارة ميدانية قريباً لمدينتي طابا ونويبع، للتعرف على أرض الواقع على المشكلات التي تواجه المدينتين، ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة، وذلك بهدف إعادة احياء هذه الثروة العقارية السياحية، هذا إلى جانب العمل على بلورة رؤية متكاملة من جانب الوزراء المعنيين لمختلف أوجه التطوير المطلوب تنفيذها على أرض هاتين المدينتين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء ، ، مساء أمس، لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابا ونويبع، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء عبد الناصر العزب، "جهاز تنمية سيناء"، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و سراج سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، والدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، و يمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، واللواء إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشئون المالية والاستثمار، والمهندس سامي سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهدف الاجتماع، الإشارة إلى الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات، وخاصة ما يتعلق بقطاع السياحة، هذا إلى جانب العمل على حل المشكلات، وإزالة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع المهم.

موقف الفنادق المتعثرة بطابا ونويبع

و استعرض الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع، موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيراً إلى أنه جار دراسة الطلبات المطروحة من جانب عدد من المستثمرين السياحيين، من خلال مجموعة من اللجان التي قامت بزيارة على أرض الواقع، لافتا إلى أنه سيتم بالفعل العمل على تطوير منفذ طابا، ومؤكداً أنه جار العمل حاليا على تنفيذ العديد من مشروعات التطوير لعدة طرق ومحاور في نطاق المحافظين.

وتناول الدكتور عاصم الجزار، ما قدمته الدولة من محفزات وتيسيرات للمستثمرين بوجه عام خلال الفترة الأخيرة، وخاصة من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هناك استعداداً لتقديم أية محفزات إضافية تسهم في نمو القطاع السياحي بهذه المنطقة.