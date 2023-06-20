جدول مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا يورو 2024

تستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أوروبا يورو 2024، حيث تقام عدة مواجهات قوية تنتظرها الجماهير وترصدها لكم بوابة الوفد بالتفصيل في السطور التالية :

النمسا ضد السويد ..

يستعد منتخب النمسا لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد منتخب السويد والتي ستجمع بينهما في تمام الساعة 8:45 مساءً لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

ويسعى منتخب النمسا لتحقيق الفوز وتأكيد أفضليته للحفاظ على صدارة لجدول ترتيب المجموعة السادسة والتي يتربع على قمتها برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل بفارق 4 نقاط عن بلجيكا الوصيف.

وعلى الجانب الأخر يرفع منتخب السويد شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل مواصلة مزاحمة بالجيكا والنمسا على الصدارة، ويحتل منتخب السويد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن تذاع مباراة النمسا ضد السويد عبر قناةbeIN Sports HD Xtra 1 بصوت الملعق الرياضي عامر الخوذيري.

بلجيكا ضد استونيا ..

ويتأهب منتخب بلجيكا لخوض مواجهة مهمة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز عندما يلتقي نظيره منتخب استونيا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويرفع منتخب يلجيكا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة، حيث يتواجد منتخب بلجيكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط عن النمسا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر يتواجد منتخب استونيا في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة بفارق الأهداف عن إذربيجان الذي يحتل المركز الخامس والأخير بنفس رصيد النقاط.

ومن المقرر أن تذاع مباراة بلجيكا ضد استونيا عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

البرتغال ضد أيسلندا ..

وتحت شعار لا بديل عن الفوز يخوض منتخب البرتغال مواجهة قوية أمام أيسلندا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة.

ونجح المنتخب البرتغالي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو في تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات الـ3 التي خاضها والتربع على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن سلوفاكيا الوصيف.

بينما يدخل منتخب أيسلندا المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة العاشرة والأخيرة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن البوسنة والهرسك الذي يحتل المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

ومن المقرر أن تذاع عباراة البرتغال ضد أيسلندا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.