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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مفتي الجمهورية: منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب غاية الأهمية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إن منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع الأمم المتحدة هو لقاء مهم للغاية، معقبًا:" نحن نحتاج في الحقيقة إلى كثير من الجسور التي تبنى في العلاقات الإنسانية عامة".

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وأوضح أن مدلول كلمة جسر تعني الشيء الذي نعبر عليه بجرأة واستعداد، مؤكدًا أن نتائج ومخرجات هذا المنتدى يجب أن تخرج إلى الشارع لكي تمد الجسور إلى الجميع.

دور الإفتاء في العالم

وتابع مفتي الديار المصرية أن دار الإفتاء المصرية كانت رائدة في هذا الأمر، حيث استطاعت أن توجد نقطة حوار واتصال منذ 2015 في 15 ديسمبر؛ عندما تم إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم، والتي بدأت بـ 23 عالم ومفتي حول العالم ساهموا في إنشاء هذه الأمانة ومقرها القاهرة، والآن وصل عدد الأعضاء ما يزيد عن الـ 80 عضو وهذه الأمانة تعد جسرًا حقيقي.

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