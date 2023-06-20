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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تفاصيل تشغيل عيادات البعثة الطبية للحج

عيادة البعثة الطبية
عيادة البعثة الطبية المصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل خطة الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية للحجاج فى السعودية والتى تقدم بالمجان لجميع المترددين على مراكز الخدمة الطبية التابعة للبعثة الطبية.

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وأفادت الوزارة، أنه تم تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج “مجانًا” للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام “2023 مـ - 1444 هـ”. 

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات فى مكة المكرمة، منهم 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق (أبراج مكة - إعمار جراند - إعمار المنار - الماسة بدر - نزيل المشاعر - دار الخليل الرشد)، و3 عيادات فى شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند - ريحان المشاعر - رمادا دار الفائزين).

وتابع المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص عيادتين للبعثة فى المدينة المنورة، إحداهما فى فندق إعمار رويال، والثانية بفندق المرسى.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الطبية المصرية للحج قد خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين:-

9660545027145+

9660545053928+

وفي المدينة المنورة: 

9660540341747+

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