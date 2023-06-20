قنا تواصل أعمال مد خطوط الغاز بقرى حجازة

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، أن اعمال مد وتركيب خطوط الغاز الطبيعي تجري علي قدم وساق بمجلس قروي حجازة، مؤكدا ان هناك متابعة يومية لعمليات مد الخطوط الرئيسية والفرعية بالقرية وكذا محطات التحكم ، مثمنًا حجم الأعمال التي يجري تنفيذها بهذا القطاع علي أرض مدينة قوص .

وشدد رئيس المركز على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة، لتحقيق أقصى إستفادة منها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على رؤساء الوحدات القروية بضرورة العمل بروح الفريق وتذليل كافة العقبات التي قد تقف عائقا امام تنفيذ المشروعات لتحقيق نسب إنجاز مرضية على أرض الواقع.

من ناحية أخرى تواصل الوحدات القروية المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز قوص ، تدعيم قرها والنجوع التابعة لها بتركيب محولات كهرباء جديدة ، لرفع كفاءة التغذية الكهربائية بها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والطلب المتنامي عليها.