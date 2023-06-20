تفاصيل وفاة طيار أردني إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية

أفاد مصدر عسكري أردني مسؤول بأن الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس قتل جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية من طراز "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الأردني.

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وأفاد المصدر بأن الحادث وقع خلال رحلة تدريبية وهبوط اضطراري للطائرة في منطقة البقعة بعمّان، ولم يتضح بعد سبب الحادث، حسبما أفادت “سكاي نيوز”.

كما أصيب الطياران اللذان كانا على متن الطائرة، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج. وتداول الأردنيون مقاطع فيديو لحظة سقوط الطائرة وإخلاء المصابين.

وأشار بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية إلى أن الحادث وقع دون حدوث إصابات في المدنيين.

وأوضح المصدر العسكري أن الطائرة المروحية التي تحطمت كانت من نوع "كوبرا" وتابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وقد تم تدريب الرائد الطيار الحراسيس بشكل كامل لتشغيل هذا الطراز من الطائرات المروحية.

وقد تم إرسال فريق من الخبراء الفنيين لتحديد أسباب الحادث والتحقق من حالة الطائرة المروحية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في وقت لاحق.

ونعى الأردنيون الرائد الطيار الحراسيس وعبروا عن حزنهم لفقدانه، وأعربوا عن تقديرهم واحترامهم للعمل الذي يقوم به أفراد القوات المسلحة الأردنية في حماية الأمن والاستقرار في البلاد.

وتعتبر القوات المسلحة الأردنية من أكثر الجيوش تأهيلاً وتدريباً في المنطقة، وتعمل على حماية الأمن والاستقرار في البلاد والمساهمة في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.