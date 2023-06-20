طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن وثيقة زواج عبدالحليم حافظ وسعاد حسني (فيديو)

قال الناقد الفني طارق الشناوي إنه منذ عدة سنوات ظهرت وثيقة زواج لـ عبدالحليم حافظ وسعاد حسني وبعد التدقيق وجدنا أخطاء كثيرة في هذه الوثيقة بما يشير إلى أنها ليست حقيقية.

وأضاف طارق الشناوي خلال حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" لا أستطيع أن أؤكد زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا "، مضيفا:" مقدرش أؤكد الأمر أو أنفيه".

عبدالحليم حافظ كان يحب سعاد حسني

وتابع طارق الشناوي :"من المؤكد أن عبدالحليم حافظ كان يحب سعاد حسني "، معقبا:" الملحن كمال الطويل كان صديق مقرب من عبدالحليم حافظ وقال لي لما عبد الحليم يكون مريض كنت بلاقي سعاد حسني عنده في البيت".

وأردف طارق الشناوي :" الجميع كان يعلم انه هناك مشورع زواج بين عبدالحليم حافظ وسعاد حسني ولكني لا أعلم إذا كان المشروع أكتمل أم لا".

وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعالياتها للاحتفال بذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث يعقد صالون أوبرا دمنهور الثقافي لقاء يستضيف الموسيقار إبراهيم نصير ويديره الشاعر أحمد يحيي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وذلك فى السابعة مساء اليوم الإثنين، بمسرح أوبرا دمنهور.

يدور الحوار حول مشوار حياة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وأهم محطاته الفنية واعماله الخالدة التى تعاون خلالها مع كبار الملحنين والشعراء.

المعروف ان عبد الحليم حافظ احد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929 ، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949 ، عمل لمدة 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق واخيراً بالقاهرة، تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا.

اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الاول "حافظ" بدلا من شبانة ، قدم اولى اغانيه (صافيني مرة) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي ، كمال الطويل، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.