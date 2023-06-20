سعد الدين الهلالي يقترح الأضحية بالطيور.. أتحدى حد يقول باطلة (فيديو)

أعلن سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رفضه فكرة شراء الأضحية بالتقسيط أو الحصول على قرض من أجل شراء الأضحية.

وقال «الهلالي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الإثنين، إن «الأضحية شعيرة مستطيع، فكيف يتحملها غير المستطيع، إلا لو كان غير رشيد، أو تم التدليس عليه بالإعلانات من أجل دفع هذه الأموال»، معقبًا: «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع».

ودعا إلى الأضحية إلى نشر ثقافة الأضحية بالطيور، والمستندة إلى أدلة في القرآن الكريم والسنة، بدلًا من نشر ثقافة شراء الأضحية بالتقسيط أو الحصول على قرض من أجل شراء الأضحية.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن: «الأضحية بالطيور، رأي بلال بن رباح، وابن حزم الظاهري، وداود بن على الظاهري، وأتحدى أي حد يقول إن اتباع هذا الرأي باطل، هذا الرأي من أئمة كبار الفقهاء».

أكدت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، أنه فيما يتعلق بالغنم فأقل شيء 6 أشهر على مذهب السادة الشافعية، أما الماعز فأقل سن هو عام، أما الأبقار فأقل عمر سنتين، والإبل 5 سنوات".

وأضافت دار الإفتاء المصرية: "لكن أجازت دار الإفتاء المصرية، إذا وصل البقر إلى منتهى اللحم أي تجاوزت 350 كيلو فيجوز الأضحية حتى ولو لم يكن قد أتم السنتين، وذلك بناء على أن طريقة العلف تطورت وأصبح هناك وسائل جديدة تجعل الأبقار تأكل كثيرا وتنضج ويكمل لحمها حتى دون أن تصل لعمر السنتين فإذا كان ذلك متحقق فلا مانع شرعا من الذبح كأضحية حتى لو لم يكن قد وصل السنتين".

الأضحية من السنن المؤكَّدة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية من السنن المؤكَّدة، وشرعت شكرًا لله تعالى، وإحياءً لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما أن فيها تعظيمًا لشعائر الله سبحانه، قال تعالى {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}، وقال {لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى}.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن للأضحية ثواب عظيم عند الله تعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحابه عن الأضاحي «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».

شروط الأضحية ذاتها

ولفتت الفتوى، أن للأضحية شروط يجب أن تتوفر فيها، بعضها يرجع إلى الأضحية ذاتها، وبعضها يرجع إلى الـمُضَحِّي، فمن شروط الأضحية ذاتها أن تكون من الأنعام، أي الإبل والبقر والجواميس والغنم، سواء كانت الغنم ضأنًا أو ماعزًا، فلا يجزئ غير ذلك من الدواب والطيور؛ لقوله تعالى {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.

