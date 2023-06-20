بسمة وهبة تهاجم جويل مردينيان لإجازتها التعري.. ابعدي كلامك عن ربنا

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، عارضة الأزياء اللبنانية جويل مردينيان، بسبب دفاعها عن التعري، حيث صرحت قائلة "ربنا لن يجازيني على اللبس الذي بلبسه".

وقالت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "أنتِ حرة، بس متدخليش ربنا في العري لو سمحتِ، مينفعش تقولي ربنا عملنا عرايا، بتعملي تريند ملكيش دعوة بربنا".

وأضافت: "أنتي عاوزة من كلامك إنك عريانة ولا كل الناس تبقى عريانة؟! مش هنعمل كده ولا حد هيعمل كده ولا ربنا يسمح بكده، بلاش المغالاة، أنتِ سيبتِ كل مشكلات المرأة، وبتقولي ربنا مش هيحاسبنا ! .. الحتة دي فلتت منك، مفيش حد عاقل يقبل الكلام ده".

وتابعت: "أبونا أدم وأمنا حواء لما نزلوا الأرض كان همهم الأول ستر عورتهم مش يمشوا عرايا، ومكنش في على الأرض غيرهم، لأن دي هي الفترة البشرية السليمة اللي بتفرق الإنسان عن الحيوان".

السوشيال أخطر من الشيطان

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، ان السوشيال ميديا أصبحت أخطر من الشيطان وهوسا يصيب الناس، حيث يرغب كثيرون في أن يكونوا "تريند"، وفي سبيل ذلك فإنهم يتصرفون بعض التصرفات الشاذة التي تخلو من الحياء على الملأ، مشددة على أن هوس التريند مرض يشغل الجميع.

وتابعت: "من الأفعال الشاذة أن شابا صوّر ولده وهو يحتضر، ما حدث شيء مؤسف جدا، كما أن بعض الفنانين يعلنون أنهم انفصلوا دون أن يحدث ذلك حتى يكونوا تريند".

وأكملت: "بالنسبة لجوري بكر وتصريح الحامل لا تُطلق، فقد كنت في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة، وسمعت منه أن الحامل لا تُطلق، وقلت ذلك في فيديو خوفا على جوري بكر وحبا في الخير، وقلت لها إن الحامل لا تُطلق، لكن أنا لست تأكدة مما أقوله، لأنني لم أبحث على جوجل ولم أسأل أي شيخ".

وأوضحت: "لم أقصد التريند من هذا التصريح، قد أقصد التريند من أشياء أخرى، ولكني لا أستخدم الدين من أجل التريند، ولست أهلا للدين لكي أصدر فتوى".