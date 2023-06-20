عاجل
عمرو أديب يشيد بخطط السعودية للتنمية.. العالم يخطب ود المملكة (فيديو) الجيش السوداني ينفي علاقته بالهجوم على قافلة الصليب الأحمر الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية للحجاج المصريين.. 7 فقط بالمستشفى (فيديو) الزمالك ينافس العربي على ضم عمر السومة من أهلي جدة
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

بسمة وهبة تهاجم جويل مردينيان لإجازتها التعري.. ابعدي كلامك عن ربنا

بسمة وهبة وجويل مردينيان
بسمة وهبة وجويل مردينيان

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، عارضة الأزياء اللبنانية جويل مردينيان، بسبب دفاعها عن التعري، حيث صرحت قائلة "ربنا لن يجازيني على اللبس الذي بلبسه".

 وقالت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "أنتِ حرة، بس متدخليش ربنا في العري لو سمحتِ، مينفعش تقولي ربنا عملنا عرايا، بتعملي تريند ملكيش دعوة بربنا". 

 

txt

جويل مردينيان تنافس عارضات الأزياء بالأسود المجسم (صور)

txt

جويل مردينيان في مرمى الانتقادات.. "الله خلقنا دون ملابس ولن يحاسبنا"

 

وأضافت: "أنتي عاوزة من كلامك إنك عريانة ولا كل الناس تبقى عريانة؟! مش هنعمل كده ولا حد هيعمل كده ولا ربنا يسمح بكده، بلاش المغالاة، أنتِ سيبتِ كل مشكلات المرأة، وبتقولي ربنا مش هيحاسبنا ! .. الحتة دي فلتت منك، مفيش حد عاقل يقبل الكلام ده".

 وتابعت: "أبونا أدم وأمنا حواء لما نزلوا الأرض كان همهم الأول ستر عورتهم مش يمشوا عرايا، ومكنش في على الأرض غيرهم، لأن دي هي الفترة البشرية السليمة اللي بتفرق الإنسان عن الحيوان".

السوشيال أخطر من الشيطان

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، ان السوشيال ميديا أصبحت أخطر من الشيطان وهوسا يصيب الناس، حيث يرغب كثيرون في أن يكونوا "تريند"، وفي سبيل ذلك فإنهم يتصرفون بعض التصرفات الشاذة التي تخلو من الحياء على الملأ، مشددة على أن هوس التريند مرض يشغل الجميع.

وتابعت: "من الأفعال الشاذة أن شابا صوّر ولده وهو يحتضر، ما حدث شيء مؤسف جدا، كما أن بعض الفنانين يعلنون أنهم انفصلوا دون أن يحدث ذلك حتى يكونوا تريند". 

وأكملت: "بالنسبة لجوري بكر وتصريح الحامل لا تُطلق، فقد كنت في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة، وسمعت منه أن الحامل لا تُطلق، وقلت ذلك في فيديو خوفا على جوري بكر وحبا في الخير، وقلت لها إن الحامل لا تُطلق، لكن أنا لست تأكدة مما أقوله، لأنني لم أبحث على جوجل ولم أسأل أي شيخ".

 وأوضحت: "لم أقصد التريند من هذا التصريح، قد أقصد التريند من أشياء أخرى، ولكني لا أستخدم الدين من أجل التريند، ولست أهلا للدين لكي أصدر فتوى".

 

 

 

مواد متعلقة

جويل مردينيان تنافس عارضات الأزياء بالأسود المجسم (صور)

جويل مردينيان في مرمى الانتقادات.. "الله خلقنا دون ملابس ولن يحاسبنا"

جويل مردينيان ترد على هجوم شمس الكويتية وتبوح بعدد الوشم بجسدها

جويل مردينيان تبرر اختيارها للملابس المكشوفة: "الله خلقنا بلا هدوم"

جويل مردينيان تلقن متابعة درسًا بالأخلاق بسبب ابنها

جويل مردينيان تثير الجدل بالجينز القصير والجمهور يغازلها (صور)

جويل مردينيان بظهر مكشوف تستعرض شبابها
الجريدة الورقية