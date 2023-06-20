عمرو أديب يشيد بخطط السعودية للتنمية.. العالم يخطب ود المملكة (فيديو)

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مدينة الرياض الآن أصبحت مؤهلة لاستضافة الأحداث العالمية، وكل يوم هناك جديد بالمدينة الكبيرة، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان يرى أن الرياض ستكون قاطرة التنمية للمملكة العربية السعودية.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية "ام بي سي مصر" مساء اليوم الإثنين، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يحمل ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض اكسبو لعام 2030، معقبا: “زيارة ولي العهد لفرنسا هامة جدا وهناك توقيع لـ 40 اتفاقية اقتصادية بالإضافة لمعرض اكسبو والعديد من الملفات الهامة”

العالم أصبح يريد خطب ود السعودية بعد أن كانت هناك محاولات لعزلها



وتابع عمرو أديب: “ العالم الآن أصبح يريد خطب ود المملكة العربية السعودية بعد أن كانت هناك محاولات لعزلها، خاصة مع خطط التنمية الكبيرة التي تقوم بها الدولة”

وتنافس العاصمة السعودية الرياض، لتنظيم النسخة المقبلة من معرض إكسبو 2030، في خطوة تتماشى مع جهود المملكة من أجل تنويع اقتصادها وتعزيز الأنشطة السياحية والتجارية ضمن رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض الذي يضم 170 عضوا، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للاستماع إلى الدول الأربع التي تقدمت رسميا بترشيحات لاستضافة "إكسبو 2030"، والذي يعد أحد المنصات العالمية الأكثر تأثيرا، ويتنافس على تنظيمه إلى جانب مدينة الرياض ثلاث مدن أخرى هي روما الإيطالية، وبوسان الكورية الجنوبية، وأوديسا الأوكرانية.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على اختيار المدينة المستضيفة للحدث العالمي، في اجتماع الجمعية العمومية القادم للمكتب الدولي للمعارض في نوفمبر 2030.



وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، سيشارك الإثنين، في حفل الاستقبال الرسمي الذي تقيمه السعودية لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض.

ويتزامن المعرض الدولي، الذي استضافته دبي في نسخته الأخيرة، مع تتويج جهود رؤية المملكة 2030، حيث أن الموعد المقترح للرياض إكسبو هو الأول من أكتوبر 2030 وحتى نهاية مارس 2031، وهي الفترة التي ستتزامن، مع فترة عيد الميلاد، ورأس السنة الصينية، وشهر رمضان المبارك، إضافة إلى الذكرى المئوية، لتأسيس المكتب الدولي للمعارض، الذي يشرف على معارض الإكسبو.

يذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.