كشف ملابسات استغاثة من أعمال البلطجة بمركز البرلس

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تعليق يتضمن التماس صاحب الحساب اتخاذ اللازم حيال بعض الأشخاص لممارستهم أعمال البلطجة، بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

اقرأ أيضا.. أمن القاهرة يضبط المتهمين بالبلطجة أمام المدارس بحلوان

وتبين عدم صحة الواقعة وأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ لا تألو جهداً فى توجيه العديد من الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار بنطاق المحافظة.. وأسفرت نتائج تلك الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (297 قضية) بإجمالى 312 متهم ، وبحوزتهم (كمية من الحشيش وزنت 3.700 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,400كيلو جرام –كمية من مخدر الشابو – 350 قرص مخدر – بندقية آلية –8 فرد خرطوش –2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 155 قطعة سلاح أبيض).