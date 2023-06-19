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الإثنين 19 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

حي العزيزية السعودي .. بيت كل المسلمين في المشاعر المقدسة

حي العزيزية
حي العزيزية

لا يمر الحاج إلى المشاعر المقدسة الا ويتوقف في العزيزية وهو الحي الأقرب إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفات.

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3 مساجد تاريخية في المشاعر المقدسة يزورها الحجاج

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الحج 2023.. المشاعر المقدسة تستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

 ما أن تتفحص وجوه ساكني هذا الحي العظيم الذي بُنى عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -ولذلك سمي بالعزيزية- ستجد فيه كل أجناس المسلمين عرب وأفارقة وأوروبيين.

حي العزيزية السعودي:

حي العزيزية

 يعتبر حي العزيزية واحدًا من أهم احياء مكة المكرمة، وهو من الأحياء ذات الموقع المثالي القريب جدًا من الحرم.

 يزدحم حي العزيزية بشدة في أوقات الحج والعمرة، إذْ يمر عبره ملايين الحجاج، وكان يسمى الحي قديمًا باسم حوض البقر، وبالتالي فهو أحد الأحياء التي تضم الكثير من المرافق والخدمات الرائعة.

حي العزيزية

يقع حي العزيزية في مكة المكرمة على بعد ربع ساعة فقط من الحرم المكي، وهو من الأحياء القريبة جدًّا من الكثير من الشعائر المقدسة، وينقسم هذا الحي إلى جزئين العزيزية الشمالية والعزيزية الجنوبية.

يسهل الوصول منه إلى منى، وتقع به جامعة أم القرى فرع البنين، ولكن بعد إنشاء حي العابدية انقسمت الجامعة لتضم بعض الأقسام في العزيزية والأخرى في العابدية.

حي العزيزية

تم مؤخرًا إنشاء خط مشاة ينقل الحجاج مباشرة من مكة إلى مشعر منى، ووفرت الحكومة السعودية في هذا الخط الكثير من المرافق التي يحتاجها الحاج.

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