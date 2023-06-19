بدء وصول الوفود المشاركة فى بطولات مصر الدولية للجولف بسوما باى

بدأ وصول الوفود المشاركة فى بطولات مصر الدولية للجولف للناشئين والناشئات والسيدات وشمال افريقيا والتى ينظمها إتحاد الجولف و يستضيف منافساتها ملعب نادى جولف الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة خلال الفترة من 21 الى 25 يونيه الجارى.

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ووصل الى مقر الإقامة بعثة منتخب المغرب للناشئات والسيدات حيث بدأن التدريبات استعدادا للمنافسات المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل بالاضافة لوصول بعثة منتخب غانا ايضا.



وتصل باقى الوفود المشاركة غدا من دول الامارات وتونس والاردن ولبنان و قطر وسلطنة عمان وكندا بالإضافة الى مصر البلد المضيف.

ويبدأ اللاعبون التدريبات على ملعب جولف الكاسكيدز إعتبارا من الغد عقب الوصول الى مقر الاقامة فى سوما باى.



و يشهد ملعب الكاسكيدز المتميز باطلالته على البحر الاحمر مباشرة منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لمرحلتى تحت 13 و 18 عاما والبراعم 6 و 9 حفر.



كما تقام بطولة مصر الدولية للسيدات والتى تقام للعام الثانى على التوالى.



كما تقام بطولة شمال افريقيا للسيدات والتى تستضيفها مصر للمرة الثانية بمشاركة منتخبات المغرب وتونس ومصر.



في سياق متصل أنهى اتحاد الجولف استعداداته لبطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا التى تقام بملاعب نادى جولف الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيه الجارى



وبات ملعب جولف الكاسكيدز والذى يعد واحدا من أفضل وأجمل الملاعب فى مصر والشرق الأوسط جاهزا لاستقبال المشاركين كما جهز فريق عمل سوما باى كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولات الثلاث.



وتبدأ تدريبات اللاعبين واللاعبات اعتبارا من يوم الوصول ثم المران الرئيسى فى اليوم التالى بينما تنطلق المنافسات الرسمية اعتبارا من الخميس المقبل و تستمر على مدار ثلاثة أيام.

كما ينظم اتحاد الجولف على هامش البطولات الثلاث بطولة كأس الراحلة مها السنوسى المفتوحة للرجال و السيدات.



الدول المشاركة فى بطولتى مصر الدولية للجولف للناشئين والسيدات

وكانت 12 دولة قد أكدت مشاركتها فى بطولتى مصر الدولية للجولف للناشئين والسيدات والتى ينظمها اتحاد الجولف خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيه الجارى بملاعب الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة.

والدول المشاركة هي الإمارات ولبنان والمغرب وتونس وكندا وكينيا واسواتينى وقطر والأردن وغانا و سلطنة عمان بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

