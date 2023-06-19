رئيس مياه الفيوم يناقش توسعات مشروعات الصرف الصحي

عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعًا لمناقشة برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

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جاء ذلك بحضور المهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتك"، والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة "PIU"، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة ،الاستاذ رفاعى عثمان رئيس قطاع التجارى، ومنى خليفة الاستشارى المجتمعى بالشركة القابضة، والمهندس حازم محمد مدير عام خدمة العملاء، واعضاء المكون المجتمعى بوحدة تنفيذ المشروع.

تم خلال الإجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بعدد من التجمعات القروية، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، والتى تتضمن تنفيذ شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى ، كما تم مناقشة الإجراءات الخاصة بالوصلات المنزلية المقرر تنفيذها بالتجمع القروى زاوية الكراسة ووضع جدول زمنى للانتهاء من التنفيذ بحلول ديسمبر 2023.

وأكد "النجار" على أهمية الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بكافة المواقع حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء، مشيرا الى حرص الشركة على تقديم كافة التيسيرات لضمان الدفع بمنظومة العمل والانتهاء من المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة.

القابضة لمياه الشرب تناقش الموازنة التقديرية للشركة

وفي سياق آخر عقدت اليوم الجمعية العامة للشركة اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأعضاء الجمعية العامة للشركة وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2023/ 2024.

وخلال الإجتماع وافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2023/ 2024، وذلك بعد إستعراض جدول الأعمال وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية بإتخاذ الشركة كافة الإجراءات لتلافى تلك الملاحظات.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على الملاحظات المقدمة حول اداء الشركة والتى تساهم بشكل كبير فى تحسين ألاداء على مستوى كافة القطاعات، مشيرا الى أهمية تفعيل إجراءات تنشيط التحصيل، وتقليل كمية المياه غير المحاسب عليها، من خلال التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والقضاء على الوصلات غير القانونية، واجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات، مؤكدا على ضرورة تكثيف وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

اشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم