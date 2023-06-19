"كلاكيت تاني مرة" بشكتاش يرفض رحيل موليكا إلى الأهلي

يبحث الأهلي عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب بشكتاش التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يتمسك الفريق التركي بمهاجمه المخضرم على الرغم من المفاوضات المتواصلة من قبل الأهلي للتعاقد مع اللاعب، خصوصًا وأن اللاعب يقدم مستويات كبيرة مع فريقه خلال الموسمين الماضيين.

تفاصيل رفض بشكتاش عرض الأهلي لضم موليكا:

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة بشكتاش رفضت عرضًا جديدًا من نظيرتها الأهلي للتعاقد مع موليكا خلال الميركاتو الصيفي.

تابع الأهلي النجم الكونغولي منذ أن كان يلعب في صفوف مازيمبي، إذْ لمع اللاعب مما جعل ستاندرد دو لييج يتعاقد مع موليكا قبل إنهاء المارد الأحمر ومواطنه الزمالك للصفقة، ومن ثم انتقل لبشكتاش التركي.

أشارت التقارير إلى أن الأهلي عرض على بشكتاش التعاقد مع موليكا مقابل 2 ونصف مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الفريق التركي طالب الحصول على 5 ملايين يورو، مما جعل المارد الأحمر.

في سياق متصل، شددت صحيفة "فاناتيك" التركية، على أن الأهلي قدَّم عرضًا جديدًا لبشكتاش بقيمة 4 ملايين يورو لحسم صفقة موليكا، لكن فريقه طالب الحصول على 6 ملايين يورو.

أوضحت الصحيفة التركية أن الأهلي يرغب في الحصول على خدمات النجم الكونغولي على الرغم من تمسك إدارة ناديه بخدماته، لكن المارد الأحمر سيعمل على رفع المقابل المالي حال تمسك بشكتاش بخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يلتزم صاحب الـ 23 عامًا مع بشكتاش بعقد يمتد حتى 2027، ومن المتوقع أن يبدأ النادي التركي في مناقشة العروض التي تصل للاعب، خصوصًا وأن هناك عددًا من الأندية الخليجية التي ترغب في ضمه.

لم يقدم موليكا موسمًا مميزًا مع بشكتاش، إذْ سجَّلَ 6 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا خلال 32 مباراة مع الفريق التركي.

تلقى الأهلي عرضًا لرحيل لاعب الوسط حمدي فتحي للوكرة القطري مقابل 3.5 مليون دولار، لكن الإدارة تحاول الحصول على مقابل مادي كبير من أجل توفير الأموال لعقد صفقات قوية من بينها موليكا خلال الميركاتو الصيفي.

جدير بالذكر أن موليكا ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي طيلة فترات الانتقالات الماضية، لكن رغبة بشكتاش في الحصول على مقابل مادي كبير نظير انتقال اللاعب جعلت الصفقة تتوقف ولا تتم في مراحل المفاوضات الأولى.