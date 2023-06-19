زوجة خالد يوسف ترفض اتهامه.. سندي وظهري (فيديو)

رفضت شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، توجيه العتاب لزوجها المخرج خالد يوسف، مؤكدة أنه يقف بجوارها في الأزمات وهو سندها وظهرها.

ولفتت إلى أنها تختلف عن خالد يوسف في الأفكار والقناعات السياسية والاجتماعية وحتى الأبراج لكن يجمعهما الحب والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن رومانسيتها تجاهه تكون بالأفعال وليس بالأقوال.

شيخ مسجد

ولفتت إلى أنها لا تشعر بالغيرة على زوجها المخرج بالرغم من تواجد بعض البنات حوله من أجل الحصول على فرصة تمثيل، مضيفة أن زوجها المخرج خالد يوسف هو من يغير عليها بشدة لكنها لا تقابله نفس الشعور كونها مواليد برج الدلو.

ونوهت إلى أنها تتفهم طبيعة عمله فهي رسامة تزوجت مخرج سينمائي وليس “شيخ مسجد”، مردفة: “يوجد حوله إناث كثيرة وحولي إناس كثيرة”.

واعتبرت في سياق آخر، أن مسئولية الأمومة هي أضخم مسئولية في العالم، مردفة : "تربية الأطفال عملية معقدة من الرضاعة وحتى الرجولة”، ناصحة الأمهات بخصال القوة مع الأبناء من أجل توفير الحماية والرعاية.

عودة عزيزة جلال

وكشفت شاليمار خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، في فيديو نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن دور الفنانة هالة صدقي في مسلسل "جعفر العمدة" بشخصية "صفصف" كانت شخصية شعبية، لذلك كانت قريبة من الناس، لكن دورها في مسلسل "سره الباتع" ملحمة، فالأمر كان مختلفا.

وتابعت :"أنا وهالة صدقي شخصيتان مختلفتان ويجمعنا الحب والشبه، فقولت أنا لو مثلت المخرج هيحتار بيني وبينها بسبب الشبه، وهالة ممكن تكون أرق مني بعض الشيء".

وأشارت إلى أن الفن يسير في دم عزيزة جلال وطوال الوقت تغني عندما تريد، لكنها ليست شخصية مستهلكة وهي شخصية منضبطة وكلمتها "سيف على الرقبة"، وهي ليست شخصية منفلتة في الماضي، مواصلة: “تركيبتها مختلفة وهي هترجع وهتغني وهتملى الدنيا غنى، وهستقبلها في المطار”.