معرض لمقتنيات الحج والحرم المكي في الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن إطلاق معرض نوعي متخصص يضم المخطوطات والكتب النادرة والصور والمسكوكات والمنمنمات، وهو ما أطلقته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، ويضم مجموعات من مقتنيات الحج والمكتبة والصور النادرة.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق معرض نوعي لمقتنيات الحج

وتتناول المكتبة مقتنيات ومخطوطات وكتب نادرة عن شعيرة الحج، ووترصد أماكن أداء شعيرة الحج من الكعبة المشرفة، إلى منى والوقوف بجبل عرفات.

معرض مقتنيات الحج

وتتضمن المكتبة عدد من المخطوطات والتي تبين أهمية مواقع الحج وفضل مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستمر المعرض لمدة شهر، والذي يأتي بمناسبة موسم الحج للعام 1444ه، ويواكب هذه الشعيرة الكبرى من شعائر ديننا الإسلامي الحنيف.

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معرض مقتنيات الحج

وتعرض المكتبة مجموعات نادرة من مقتنيات المكتبة من المخطوطات التي تتناول شعيرة الحج ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتعرض جانبا من جوانب استلهام ثقافة الحج في تراثنا العربي والإسلامي، بجانب عددا من الكتب النادرة، ومجموعة من العملات السعودية وتسمى (إيصال حج).

ويحتوي هذا المعرض، على 40 صورة نادرة لموسم الحج وللحرمين الشريفين لأشهر الرحالة الذين زاروا المملكة قبل مرحلة التأسيس وبعدها، وتعرض ايضًا نماذج من مجموعة عدد من المصوريين.

معرض مقتنيات الحج

معرض مقتنيات الحج

وتعرض المكتب من خلال هذا المعرض عدد من الصور، والتي توثق مشاهد متعددة من حج العام 1354هـ الموافق للعام 1936م وتضم صوراً التقطتها بعثة الحج المصرية للعام 1936م، منها صورة للكعبة المشرفة في ذلك العام.

وأعلنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن إقامة حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة، وذلك في رحاب مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال شهر أكتوبر 2022م.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

وقدم المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة، رئيس مجلس أمناء الجائزة الأستاذ فيصل بن معمَّر، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم والرعاية التي تجدها المكتبة والتوجيه الكريم بإقامة حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة بجمهورية مصر العربية.

يُشار إلى أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، أعلنت مؤخرًا عن أسماء الفائزين بجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة 1443هـ- 2021م، حيث قرَّر مجلس أمناء الجائزة بعد استعراض تقرير اللجنة العلمية.