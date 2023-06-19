الشيف رمزي.. سبب وفاة طباخ الصباح المفاجئة|أسرار مشوار الشهرة

أثارت وفاة الشيف اللبناني رمزي شويري الشهير بـ " الشيف رمزي "، المفاجئة حالة من الحزن والأسى بين جمهوره، بعدما رحل عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته عن عمر ناهز 52 عامًا.

وفاة الشيف رمزي تُفجع جمهوره

نعت مؤسسة "الكفاءات الفندقية" التي كان يتولى إدارتها الشيف رمزي منذ عام 1995، الفقيد من خلال بيان مؤثر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، تضمنت: "ببالغ الحزن والأسى نُعلمكم بوفاة رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات عصر اليوم الشيف رمزي نديم شويري بنوبة قلبية مفاجئة".

الشيف رمزي

وأوصت المؤسسة بضرورة احترام خصوصية عائلة الشيف رمزي مضيفة خلال البيان: "سوف نبلغكم بتفاصيل الجنازة فور جهوزها، حتى ذلك الحين نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذا التوقيت الدقيق .. المسيح قام .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الشيف رمزي

نعي وفاة الشيف رمزي

من هو الشيف رمزي الذي أحزن الآلاف بوفاته

وزادت معدلات البحث عن الشيف رمزي بعد ساعات من إعلان خبر وفاته، متسائلين عن أبرز المعلومات عنه وعن أسرار حياته الشخصية، وفيما يلي تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية أهمها...

الشيف رمزي

الشيف رمزي نديم شويري.

طباخ لبناني

من مواليد عام 1971.

حصل على شهادة في الاقتصاد والحقوق من جامعة ليون الفرنسية، في عام 1992.

الشيف رمزي

انطلقت مسيرته المهنية في عام 1989 عبر مشاريع تعتمد على تحضير الأطباق التقليدية اللبنانية، وبيعها في المحلات التجارية.

درس فنون الطبخ في لندن.

تولّى إدارة مدرسة "الكفاءات الفندقية" منذ عام 1995، التي أسسها والده "نديم شويري".

اشتهر بفقرة الطبخ التي يقدمها في برنامج "عالم الصباح" المُذاع عبر قناة "المستقبل" الفضائية، والتي بفضلها ذاع صيته بين عُشاق الطبخ منذ عام 1994.

الشيف رمزي

رسخ الشيف رمزي نمطا محبّباً من برامج الطبخ، حيث كان يتفاعل مع الجمهور من خلال فتح الاتصالات المباشرة لتقديم النصائح أو الإجابة عن الأسئلة حول مقادير وتفاصيل الوصفات، موضحًا الطريقة الأمثل لتحضير أشهى الأطباق في المنزل.

سجّل أكثر من 3 آلاف حلقة تلفزيونية، ليغادر "المستقبل" بعد 17 عاماً.

انتقل إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال التي أطل عبرها يوم الجمعة في فقرة أسبوعية خلال برنامج "حلوة ومرة".

كتاب الشيف رمزي

أطلق كتابه الأول "الشيف رمزي في عالم الصباح" في عام 1998، والذي بيع منه حتى اليوم ما يفوق 650 ألف نسخة.

نشر كتابا آخر بعنوان "الشيف رمزي من تراث لبنان"، وهو حصيلة ما جمعه من وصفات تراثية خلال تجواله في القرى اللبنانية لأكثر من عامين، والذي أقدم على ترجمته إلى 5 لغات في عام 2003.

الشيف رمزي

حصل في برشلونة على جائزة أفضل كتاب طبخ تراثي في العالم.