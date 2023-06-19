الشهيد محمد عادل عريس الجنة .. لافتة رخامية تطرد الأسرة من مقابر الصدقة

وقعت مشادة بين أسرة محمد عادل المعروف إعلاميًّا بقاتل نيرة أشرف، وحراس المدفن بمقابر الصدقة في المنصورة، بعدما حاولت شقيقة محمد عادل تعليق شاهد قبر من الرخام.

كتب على الشاهد الرخامي "ادعوا للشهيد عريس الجنة محمد عادل" إلا أنه تم منعهم من تعليقها ودفعهم للخروج من الحوش، كونه غير مملوك لهم، ومنسوب فضل الدفن في عيون مقابر إلي المتبرع بالصدقة من أسرة الشيشيني من أكبر عائلات مدينة المحلة.

عقب تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل، قاتل نيرة أشرف الذي أثار ضجة كبيرة في العالم العربي، بعدما قاده حبه لقتل حبيبته، انتشرت الكثير من التعليقات لرواد السوشيال ميديا، حول الشاب أبرزها "عند الله تجتمع الخصوم".

أعرب عددٌ كبيرٌ من رواد موقع فيسبوك، عن أسفهم على قصة الحب التي انتهت بالموت، وترحم الكثيرون على روح نيرة أشرف ومحمد عادل، وأرجع أحد المتابعين ما فعله الشاب الذي أعدم إلى ضعف الإيمان بالله وقدره.

قالت هبة الله: "عند الله تجتمع الخصوم ضيعت نفسك يا محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون"، بينما تساءل أحد المتابعين: " أنا لغاية دلوقتى مش فاهم المخدرات اللى هيأت للولد حب نيرة وقتلها ولا الولد كان مرتبط بيها فعلًا والتعلق بالحب ثم الخذلان بعدها كان سبب إقدام الولد على الجريمة، فين الحقيقة ؟؟".

علَّق حسابٌ آخر: "الله يرحم محمد عادل ويغفر ذنوبه ويصبر أمه وإخواته"، وأضاف آخر: "الله يرحمها ويرحم الشاب هى بخذلانها له وهو بإهانة نفسه لشيء ليس بمهم".

نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل، في القضية المعروفة إعلاميًا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

قضت محكمة النقض بقبول طعن المقدم من المتهم محمد عادل، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، بإعدامه شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر ضده، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.