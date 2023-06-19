زوجة خالد يوسف تبرر تقرب زوجها من الفنانات: "مش متجوزة إمام مسجد"

قالت شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف: "إنها لا تشعر بالغيرة على زوجها المخرج بالرغم من تواجد بعض البنات حوله من أجل الحصول على فرصة تمثيل".

أضافت أن زوجها المخرج خالد يوسف هو من يغير عليها بشدة لكنها لا تقابله نفس الشعور كونها مواليد برج الدلو، منوهة إلى أنها تتفهم طبيعة عمله، فهي رسامة تزوجت مخرجًا سينمائيًّا وليس "شيخ مسجد"، مردفة: "يوجد حوله إناث كثيرة وحولي أناس كثيرة".

التنمر جزء من تركيبتنا:

أكدت شاليمار أنها لا تنتبه للشائعات التي تروج عن زوجها المخرج خالد يوسف، مشيرة إلى أن أي شيء معادي لحياتها تقوم بتجنبه على الفور، قائلة: "أمال بقى التي تتزوج بطبيب نساء تعمل إيه، إنتي اختارتي الحياة دي فلازم تعيشيها، أنا مش بغير خالص".

أشارت شاليمار، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه لا يوجد شيء يسمى تنمر، موضحة أننا بشر ومجبرين على السخرية، وهذا جزء من تركيبتنا خصوصًا من لهم عروق مصرية، مواصلة :"لو خايفة من كلمة التنمر لازم ابنك تربيه يبقى نبت قوي، لما حد يتنمر عليه يعرف يرد".

فتوة الشلة:

تابعت: "أنا صغيرة كنت بضرب العيال، طويلة بقى وعندي ثقة في نفسي ما أنا متربية مع 4 ولاد للأسف كنت عنيفة، وأي حد يعادي صحابي كأنه عدو لي، أنا رجل الشلة وفتوة الشلة ومسئول الشلة وهذا أمر يسعدني".

أكدت أنها الوحيدة التي تقوم بالرسم على السيارات، فهي رسامة تجريدية، ورسمت من قبل على سيارة ودخلت سباق الفورمولا وفازت، مشيرة أنها لم تشعر بالخوف على الإطلاق، مردفة: "لو خفت من الريشة لن أستطيع الإمساك بها، وهذا معترك حب يا إما اللون يتحول إلى عدو ويهجرك أو يكون حبيب لما تقربي منه".

كشفت شاليمار عن سبب تسمية ابنتها على اسمها خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "من اختار الاسم خالد يوسف، عمل إنه رومانسي، وفوجئت به يكتب اسمها شاليمار، وهو فعلا كان وقتها رومانسي، أيام الرومانسية".