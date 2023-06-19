ليز تراس تسخر من وصف البريطانيين فترة ولايتها بـ"الخس العفن"

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، "ليز تراس"، أن مُقارنة فترة توليها المنصب بفترة تعفن الخس، "دعابة طفولية غير مُضحكة"، قائلة ردًا على سؤال حول ذلك، من مضيف الإذاعة الإيرلندية "آر تي إي": "لا أعتقد أن ذلك كان مُضحكًا، بل أعتقد أنه طفولي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، راهن العاملون البريطانيون في مجال المُراهنات في أكتوبر الماضي على أن تراس ستتنحى من منصب رئيس الوزراء في غضون 35 يومًا، وهو الوقت الذي يستغرقه الخس ليتعفن.

وبعد ستة أيام فقط من إطلاق "الديلي ستار" لفيديو مباشر عن "السباق" بين تراس والخس استقالت رئيسة الوزراء.

الصين تُعلق على زيارة ليز تراس إلى تايوان:

من ناحية أخرى، وصف المتحدث باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان، ما شايو غوانج، زيارة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إلى تايوان بأنها "كوميديا حول استقلال تايوان".

جاء ذلك في إفادة صحفية له تعليقًا على زيارة ليز تراس إلى تايوان، حيث تابع: "كما ترون، فإن الحزب التقدمي الديمقراطي في تايوان ينفق أموال دافعي الضرائب من المواطنين العاديين (لشراء) بعض السياسيين المتقاعدين المناهضين للصين ممن سيلعبون كوميديًا استقلال تايوان استنادًا إلى القوى الخارجية"، وأشار ما شايو غوانج إلى أن ذلك "لن يُغير حقيقة أن تايوان جزء من الصين، ولن يهز الوضع الدولي لمبدأ الصين الواحدة".

وأشار ما شايو غوانج كذلك إلى أنه وفقًا لبعض التقارير الإعلامية التايوانية، فقد تمت دعوة "هذا الشخص" إلى تايوان من قبل مؤسسة التبادل عبر المضيق، وقال: "لقد قام الحزب الديمقراطي التقدمي لتايوان مُؤخرًا بعدد من أنشطة التفاعل الخارجي من خلال هذه المؤسسة، وقد اتخذنا بالفعل إجراءات تأديبية ضده. وإذا كانت التقارير صحيحة، فيُمكننا اتخاذ إجراءات جديدة".

وكانت وكالة الأنباء المركزية التايوانية قد ذكرت في وقت سابق أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس قد وصلت إلى تايوان مساء أمس الثلاثاء في رحلة تستغرق 5 أيام، لتُصبح أول زعيمة بريطانية سابقة تزور الجزيرة مُنذ 27 عامًا. وقالت السفارة الصينية في لندن إن الزيارة كانت "عرضًا سياسيًا"، و"خطوة استفزازية لن تُفيد لندن".

وقد تصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير في أغسطس من العام الماضي بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي، فيما أدانت الصين الزيارة، ورأت في تلك الخطوة دعمًا للولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت حينها مناورات عسكرية واسعة النطاق.