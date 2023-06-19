المركز الوطني للأرصاد بالسعودية يطرح وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط كاملة

تصدر المركز الوطني للأرصاد، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بعدما أعلنت عن توفر وظائف متنوعة للعمل في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، للسعوديين والسعوديات من حملة البكالوريوس أو الماجستير.

وظائف المركز الوطني للأرصاد:

أوضحت إدارة المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة لديها، جاءت في المسميات الآتية:

موظف مشتريات (Procuremwnt Officer).

موظف مالي معاون (Associate Financial Officer).

موظف برنامج مساعد – عدد 2 (Associate Programme Officer).

مسئول علمي – عدد 2 (Scientific Officer).

ممثل المنظمة العالمية للأرصاد (Representative for Eastern and Southern).

مهندس تطوير (Devops Engineer).

التخصصات المطلوب في وظائف المركز الوطني للأرصاد:

أشارت إدارة المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، إلى أن الوظائف المطروحة جاءت في التخصصات الآتية:

إدارة الأعمال.

الإدارة العامة.

العلوم الإدارية.

التجارة.

الهندسة (عام).

القانون.

المالية.

المحاسبة.

الاقتصاد.

العلاقات الدولية.

الأرصاد الجوية.

علم المحيطات.

علوم الأرض.

الفيزياء.

الجغرافيا.

العلوم الطبيعية.

علوم البيئة.

علوم المياه.

الجيوفيزياء.

علوم الغلاف الجوي.

الرياضيات.

علوم الحاسب.

هندسة الحاسب.

هندسة البرمجيات.

تقنية المعلومات.

شروط عامة للتقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد:

أوضحت إدارة المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفرها في المتقدم على الوظائف:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.

أن يكون المتقدم متفرغًا للعمل بدوام كامل.

اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

ضرورة إرفاق السيرة الذاتية إلكترونيًّا.

يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

موعد التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية:

لفت المركز الوطني للأرصاد، أن الوظائف الشاغرة، يمكن التقديم عليها اعتبارًا من اليوم الإثنين 19 يونيو الجاري، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد:

يمكن التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد، من خلال الضغط على الرابط الآتي (اضغط هنــــــــــــا).