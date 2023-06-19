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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تحرر 142 محضرا لإشغالات الطريق العام بالمنيا

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

تلقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقريراً عن جهود الوحدات المحلية فى رفع الإشغالات ، وتحقيق الإنضباط للشوارع والتصدى لمخالفات المحلات التجارية والمقاهى ، و تنظيم الحملات الميدانية .

وذلك لمتابعة الحالة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن،  ورفع كفاءة الطرق بالمراكز والقرى، ففى ديرمواس جنوب المحافظة ، أسفرت حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات بشوارع المدينة عن تحرير 24 محضر إشغال.

وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور ، والحفاظ على حرم الطريق العام،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وفى سمالوط شمال المحافظة، تم تحرير 60 محضر إشغال متنوع ، خلال حملة لإزالة الإشغالات على الأرصفة ، وإحداث سيولة مرورية بشوارع المدينة .

حفاظاً على الطريق العام وتيسير حركة المرور،ـ كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة بحى جنوب المدينة بشارعى بورسعيد والعاشر من رمضان ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 58 محضر إشغال متنوع ، إلى جانب تنظيم حركة السير بسوق ساقولا لمنع التزاحم والتكدس .

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