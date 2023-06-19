تحرر 142 محضرا لإشغالات الطريق العام بالمنيا

تلقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقريراً عن جهود الوحدات المحلية فى رفع الإشغالات ، وتحقيق الإنضباط للشوارع والتصدى لمخالفات المحلات التجارية والمقاهى ، و تنظيم الحملات الميدانية .

وذلك لمتابعة الحالة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن، ورفع كفاءة الطرق بالمراكز والقرى، ففى ديرمواس جنوب المحافظة ، أسفرت حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات بشوارع المدينة عن تحرير 24 محضر إشغال.

وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور ، والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وفى سمالوط شمال المحافظة، تم تحرير 60 محضر إشغال متنوع ، خلال حملة لإزالة الإشغالات على الأرصفة ، وإحداث سيولة مرورية بشوارع المدينة .

حفاظاً على الطريق العام وتيسير حركة المرور،ـ كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة بحى جنوب المدينة بشارعى بورسعيد والعاشر من رمضان ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 58 محضر إشغال متنوع ، إلى جانب تنظيم حركة السير بسوق ساقولا لمنع التزاحم والتكدس .