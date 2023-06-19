بايرن ميونخ يهتم بنجم فيردر بريمن

يقترب نيكلاس فولكروج، مهاجم فيردر بريمن، من الانتقال لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذْ يرغب العملاق البفاري في تدعيم صفوفه.

ترك النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فجوة في خط هجوم بايرن ميونخ، بعدما قرر الرحيل لبرشلونة الإسباني مع بداية الموسم الماضي.

إذْ نجح ليفاندوفسكي في قيادة البلوجرانا للتتويج ببطولة الدوري الإسباني "الليجا"، بعدما أحرز 22 هدفًا خلال الموسم الماضي بالمسابقة المحلية.

نيكلاس فولكروج، مهاجم فيردر بريمن

كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن نيكلاس فولكروج، مهاجم فيردر بريمن، أصبح ضمن اهتمامات إدارة بايرن ميونخ لتدعيم صفوف الفريق في الشق الهجومي خلال الموسم الجديد.

أوضحت أن البايرن تراجع عن عددٍ من اللاعبين القوية، بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين والتي جاء على رأس هؤلاء النجوم دوشان فلاهوفيتش وراندال كولو مواني، والإنجليزي هاري كين.

ماني وبايرن ميونخ:

في سياق متصل، يترقب النجم السنغالي ساديو ماني مصيره مع بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة، بعدما أكدت تقارير صحفية أن اللاعب على أعتاب الرحيل عن العملاق البفاري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كان ماني قد دخل في مشادة قوية وعنيفة مع زميله ليوري ساني، عقب ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، إذْ وجَّه الأسد السنغالي لقمة قوية لزميله عقب نهاية المباراة، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

شددت تقارير صحفية ألمانية على أن إدارة بايرن ميونخ قررت بعد هذه الواقعة الاستغناء عن ماني خلال الميركاتو الصيفي بعد واقعة الاعتداء على ساني من قبل النجم السنغالي.

يترقب بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة مصير عددٍ من اللاعبين مع أنديتهم من أجل الدخول في مفاوضات قوية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا وأن إدارة البايرن تتبع نهجًا جديدًا وهو عدم التعاقد مع صفقات تُنهك خزينة النادي.

يبحث بايرن ميونخ خلال الموسم تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب العملاق البفاري عن التتويج باللقب خلال المواسم الماضية، منذ آخر مرة توج الفريق باللقب في 2019/ 2020.

كان بايرن ميونخ قد ودَّع الشامبيونزليج بعد الخسارة من مانشستر سيتي بنتيجة 4 /1 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا في النسخة الماضية، والتي حققَّ لقبها السيتي على حساب إنتر ميلان.