تباين الأسهم فى منطقة الخليج..والمؤشر السعودي يتراجع

تباين أداء أسواق الأسهم فى منطقة الخليج عند الإغلاق خلال، اليوم الاثنين، مع استمرار قلق المستثمرين بفعل تقلب أسعار النفط ووسط آمال في مزيد من التحفيز الاقتصادي في الصين.

وتراجعت أسعار النفط الخام - وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج - مع هبوط خام برنت 0.2% إلى 76.44 دولار للبرميل .

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاص بنسبة 0.16%، لتصل الى مستوى 2471.70 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2591 صفقة.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

انهت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 19 يونيو، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 4.9 نقاط ليصل الى مستوى 7042.54 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07% .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية نحو 214.2 مليون سهم بقيمة بلغت 39.9 مليون دينار كويتي نتيجة تنفيذ 11711 صفقة نقدية.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس فى البورصة الكويتية بواقع 32.16 نقطة ليصل الى مستوى 5475.66 نقطة بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.42% من خلال تداول نحو 115.6 مليون سهم عبر نحو 4894 صفقة نقدية بقيمة 9.9 ملايين دينار (نحو 29.9 مليون دولار).

فيما ارتفع مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية 1.3 نقطة ليصل الى مستوى 7822.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.02% من خلال تداول نحو 98.6 مليون سهم عبر 6817 صفقة بقيمة 30 مليون دينار كويتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وحقق مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية بنحو 26.2 نقطة ليصل الى مستوى 5353.57 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.49 % من خلال تداول 100.8 مليون سهم عبر 4159 صفقة نقدية بقيمة 9.1 ملايين دينار كويتي.

بورصة قطر تغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مرتفعاً بواقع 16.21 نقطة، او بنسبة زيادة تعادل نحو 0.16 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و282.04 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول نحو 171 مليوناً و519 ألفاً و286 سهماً، بقيمة 502 مليوناً و480 ألفاً و793.885 ريالاً، نتيجة تنفيذ 17779 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، منخفضًا بواقع 95.19 نقطة ليصل الى مستوى 11421.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى سوق الأسهم السعودية- 303 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى سوق الأسهم السعودية الموارد، و الباحة، وأكوا باور، ونادك، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، وسايكو، والمواساة، وتشب، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 9.94% .

فيما كانت أسهم شركات فى سوق الأسهم السعودية شمس، وأمريكانا، والجزيرة، والباحة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، ولوبريف، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الاثنين، منخفضًا بواقع 813.22 نقطة ليصل الى مستوى 28174.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 62 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,957.53 بانخفاض قدره 0.64 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 742.71 بانخفاض قدره 1.07 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و343 ألفًا و251 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 409 آلاف و17 دينارًا بحرينيًّا تم تنفيذها من خلال 83 صفقة.

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4679.97 نقطة، منخفضًا بـ2.7 نقطة، بما يعادل نسبة انخفاض نحو 0.06 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4682.63 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و341 ألفًا و585 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 1.3% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و310 آلاف و640 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة المصرية تغلق على تراجع

البورصة المصرية

أغلقت البورصة المصرية اليوم على تراجع مؤشراتها، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.181 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5.6 مليارات جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.21 % ، ليصل عند مستوى 17988.95 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.19% ، مسجلاً 3555 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.12% لينهي التعاملات عند مستوى 5274.09 نقطة.