قاتل الأمريكان.. الولايات المتحدة تحارب لمواجهة انتشار مخدر جديد

عقار مخيف وقاتل تسلل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحول إلى خطرٍ يحصد أرواح ضحاياه دون رحمة، عقار الفنتانيل أصبح العنصر الخفي وراء أى سلوك إجرامي وتعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية، ويثير العقار الكثير من التساؤلات حول رحلته من عقار طبي يوصف بعقار الامل الذي ينقذ آلاف الأرواح كل عام إلى عقار قاتل صامت.

عقار الفنتانيل المخيف في أمريكا

وتتطرق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى الحديث عن أهمية معالجة ملف "الفنتانيل"، وتحدث مع الجانب الصيني أن بلاده تحتاج إلى قدر أكبر من التعاون من أجل وقف تدفق تلك المادة المخدرة إلى الولايات المتحدة، وجاء ذلك في ختام زيارة "كسر الجليد" التي استمرت يومين في بكين.

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وأشار إلى أنه تم التوافق على إنشاء مجموعة عمل معنية بهذا الملف، ويعتبر هذه العقار مادة أفيونية اصطناعية قوية تشبه المورفين، لكنها أقوى بنسبة 50 إلى 100 مرة.

ويصرف الفنتانيل كدواء بوصفة طبية، كالأدوية الأخرى، لكنه مخصص لعلاج مرضى يعانون من آلام شديدة لا تحتمل، خاصة بعد الجراحة، ويتم استخدامه في علاج المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة حادة، ولكن يستعمل كمخدر بطرق غير شرعية، وتمكن خطورته في هذا الجانب، حيث تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية.

و"الفنتانيل" في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل خطر كبير جدًا، وتسبب في زيادة أعداد الوفيات والإصابات، وتخطت أعداد ضحايا هذا العقار ضحايا الحروب في افغانستان والعراق، وضحايا حوادث الطريق والجرائم المتنوعة ايضًا.

ويشكل "الفنتانيل"مع غيره من المواد المخدرة الأفيونية الشبيهة السبب الأول للوفيات في الولايات المتحدة، وتمثل الجرعة الزائدة في موت محقق، ويؤثر على الدماغ بشكل كبير، وقد تؤدي جرعات زائدة منه إلى فقدان الوعي وحتى الوفاة.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، الصين لبذل جهود إضافية لمكافحة إنتاج مخدّر الفنتانيل، متعهدةً بمواصلة دقّ ناقوس الخطر بشأن هذا المخدّر الاصطناعي الذي يحصد سنوياً أرواح آلاف الأميركيين.

وخلال مؤتمر في واشنطن، قال السفير الأمريكي في بكين، نيكولاس بيرنز عبر الفيديو: "نحضّ بقوة الحكومة الصينية على استخدام سلطاتها الواسعة لمنع شركات السوق السوداء الصينية من بيع الفنتانيل". وأضاف: "بصراحة، لم نشهد أيّ تقدّم في هذا الملف".